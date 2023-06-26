"Традиционная" мужественность стала очень дорого обходиться мужчинам, - Psychology Today

Этот стыд мешает мужчинам вносить изменения, которые могли бы приблизить их к тому, чего они, возможно, хотят больше всего.

Кейт Манджино (Kate Mangino)

Мой друг Джим недавно поделился со мной историей. Окончив колледж, он не знал, кем работать. У него не было каких-то конкретных профессиональных амбиций, но надо было на что-то жить. Так он принял первое попавшееся ему предложение о работе - стал ходить по домам и продавать кабельное телевидение. И эта работа ему нравилась. Ему нравилось, что он не в офисе. Ему нравилось общаться с людьми. Ему нравилась гибкость, которую предлагала работа. И оплачивалась она достаточно, чтобы сводить концы с концами. Джим был доволен.

Они начали встречаться, пошли разговоры о свадьбе. Джим очень хорошо помнит, как впервые встретил своего будущего тестя: "Когда он узнал, чем я зарабатываю на жизнь, то изо всех сил пытался скрыть свое разочарование. Короткая, почти незаметная насмешка сорвалась с его губ. Посланное им сообщение была предельно ясной: "Когда же ты устроишься на нормальную работу и станешь настоящим мужчиной?".

Джим понял все последствия этой насмешки. Отец его девушки был обеспокоен тем, что Джим не сможет обеспечить его дочь и потенциальных внуков на такую маленькую зарплату. Ведь настоящий мужчина должен зарабатывать достаточно денег, чтобы обеспечивать свою семью. А раз Джим зарабатывал немного, то мужчина он ненастоящий.

Джим пояснил: "Я сказал ему, что не хочу вставать рано, надевать галстук и идти в офис. Но именно этим я и занимался в течение года после той неловкой встречи. Моими целями стали не гибкость или счастье, а повышение заработной платы и продвижение по карьере".

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Спустя годы Джим понял, во что ему обошлось следование чужому представлению о том, что нужно, чтобы стать "настоящим мужчиной". "Как и у многих, это был брак по расчету. Я был сосредоточен на работе, оторван от детей и, по правде говоря, оторван от жизни в целом. Забавно, но многие из моего окружения сочли бы мою карьеру успешной. А я думал только об одном - если это и есть успех, то почему мне так плохо?"

Меня эта история не удивила; я уже слышала десятки аналогичных. Многие могут думать, что сегодняшняя Америка выше традиционных гендерных ролей, однако множество устоявшихся норм до сих пор влияют на наше поведение. Одна из этих норм - мужчина должен обеспечивать свою семью. По этой логике лучший способ обеспечить семью - заработать как можно больше денег, а "успех" мужчины измеряется в долларах и опционах на акции. Мужчина может чувствовать себя оторванным от семьи, несчастным, одиноким, напряженным и загнанным в ловушку - а другие будут считать его "успешным".

Когда много лет спустя Джим стал размышлять о траектории своей жизни, он решил, что все сводится к стыду. "Нас с раннего возраста учат, что быть слабым стыдно. Признать, что вы одиноки, признать, что вы чувствуете себя отчужденными от своих детей, признать, что у вас не все в порядке на работе - все это проявления слабости, а слабым быть стыдно. Все сводится к стыду".

Этот стыд мешает мужчинам вносить изменения, которые могли бы приблизить их к тому, чего они, возможно, хотят больше всего. И это подкрепляется набором социальных правил, согласно которым, чтобы быть мужчиной, нужно быть крутым, неэмоциональным, успешным и молчать, если больно.

Давайте будем честны: легче справиться с собственным разочарованием и досадой, если все вокруг считают тебя успешным. Труднее быть собой, если все вокруг считают тебя неудачником.

"Слишком многие мужчины настолько глубоко несчастны, что пытаются заглушить свою боль алкоголем, переработками или травкой. Традиционная мужественность очень дорого обходится" - подытожил Джим.

Джим из моей истории - Джим Янг, автор книги "Экспансивная близость: как „крутые парни" побеждают эмоциональное выгорание". К счастью, у его истории счастливый конец: он пережил нескольких мучительных лет, его брак закончился разводом, он сменил работу, нашел здоровый баланс между работой и личной жизнью и приобрел эмоциональные навыки, необходимые ему для построения более крепких отношений со своими детьми и новым партнером. Теперь он действительно чувствует успех - не из-за количества денег, которые он зарабатывает, а потому, что чувствует удовлетворение в своих отношениях, потому что он может, наконец, перестать изображать мужественность и быть верным себе.

История Джима отражает результаты моего исследования. Когда я спросила мужчин, выстраивающих равноправные отношения со своим партнером, чем они это мотивируют, ответ был таким: "Теперь я могу быть самим собой со своей семьей". Мужчин, с которыми я беседовала, любят не за то, какую должность они занимают или сколько они зарабатывают. И это само по себе освобождает.

Я спросила Джима: "Оглядываясь назад, как ты думаешь, что могло бы изменить твою траекторию? Что могло бы позволить тебе быть самим собой с самого начала и не вестись на эту традиционную мужественность?"

Главное, по словам Джима, люди. "Тогда я не знал никого похожего на меня. У меня не было образца для подражания, я не видел ни одного человека, который отказывался бы от корпоративной лестницы, чтобы проводить время с семьей, для которого „обеспечение" семьи не сводится исключительно к деньгам".

Джим не одинок. Мэтью, у которого я брала интервью в рамках своего исследования, рассказал мне похожую историю. Его жена врач, она хорошо зарабатывает, но у них двое маленьких детей, которым нужно уделять время. Поэтому Мэтью ушел с работы и стал отцом-домоседом. Для их пары это был отличный вариант, однако их родственники считали иначе.

Когда его свояченица (сестра жены) решила бросить работу и стать домохозяйкой, семья поддержала ее решение, но, когда то же самое сделал Мэтью, никакой поддержки не было - его стали упрекать в лени.

Через несколько лет Мэтью вернулся к полноценной работе. Он до сих пор сожалеет об этом решении.

Трудно сделать что-то отличное от нормы; это может быть неловко и неудобно - или, как сказал бы Джим, постыдно. Наш круг общения может либо усугубить этот стыд, как в случае с Мэтью, либо помочь избавиться от него и двигаться вперед.

Что нам теперь делать?

Если вы мужчина и хотите отказаться от традиционной мужественности, попробуйте обратиться к другим: наверняка вы не одиноки, в сети полно тематических групп.

Если вы хотите поддержать мужчину в отказе от традиционной мужественности, начните согласовывать свои действия со своими ценностями. Мы должны говорить слова поддержки мужчинам, выбирающим низкооплачиваемую профессию, занимающимся уходом за больными или отдающим предпочтение семье, а не доходам. Нужно поддерживать мужчин, которые "обеспечивают семьи" не только зарплатой.

Нужно следить за тем, что мы говорим мальчикам

Сравните, как мы сейчас разговариваем с девочками, и как с ними разговаривали в прошлом. Теперь перед сном родители читают дочкам "Сказки на ночь для юных бунтарок". Мы прямо говорим девушкам: "Неважно, что о вас думает общество, мы знаем, что вы можете быть кем захотите. Мы знаем, что вы можете достичь всего, чего хотите. Не позволяйте традиционным гендерным нормам мешать вашим амбициям. Будьте теми, кем хотите. Мы всегда будем любить вас, несмотря ни на что".

Посыл прекрасен. И после десятилетий повторений он наконец пускает корни. Но теперь нам нужно быть откровенными и с мальчиками.

Слова немного другие, но суть та же. Нам нужно перестать судить о мужчинах по тому, сколько они зарабатывают, по тому, сколько часов в неделю они работают, по тому, какая у них должность или какой автомобиль. Мы должны сказать нашим сыновьям, братьям, друзьям, племянникам, дядям и отцам: "Неважно, что думает о вас общество - мы знаем, что вы можете быть кем захотите. Ваша зарплата или работа не определяют ни вас, ни вашу мужественность. Не позволяйте традиционным гендерным нормам определять, как вам жить. Будьте теми, кем хотите. Мы всегда будем любить вас, несмотря ни на что".

Источник - inosmi.ru