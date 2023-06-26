ЛГБТ-движение стремительно превращается в бизнес, - Ян Мачеевский

Парад равенства – или немного о пинквошинге и маркетинге ЛГБТ

Сексуальная революция постепенно выдыхается, пишет Rzeczpospolita. Жаркие споры о том, является ли ЛГБТ-культура идеологией, уже не так актуальны. Само движение стремительно превращается в бизнес, как и парады в защиту меньшинств становятся все более коммерческим событием.

Ян Мачеевский (Jan Maciejewski)

С одной стороны, присвоение изначально левой идеи самыми агрессивными из капиталистических гегемонов, с другой – пожирание сексуальной революцией своих еще не совсем разбуженных (или засыпающих) детей. Похоже, сексуальная революция, постепенно выдыхается.

Парад равенства с каждым годом становится все более увлекательным событием. В течение некоторого времени в нем участвуют крупнейшие глобальные корпорации, деятельность которых имеет, мягко говоря, мало общего с левой идеологией. Кроме того, некоторые из них оборачивают свои бренды в радужные флаги весьма выборочно. Например, такие компании гордо презентуют свою продукцию под цветным стягом на улицах Варшавы, а вот в некоторых других странах, с которыми они ведут бизнес, например, в России, Турции, Арабских Эмиратах или Саудовской Аравии, ведут себя гораздо скромнее. То есть предпочитают не "светиться" там, где ситуация с правами сексуальных меньшинств намного сложнее, чем в Польше.

Практики пинквошинга и рэинбоувошинга (в переводе с английского: "радужная стирка"), реализуемые крупными бизнес-игроками, свидетельствуют о том, что кипевшие еще недавно в Польше жаркие споры о том, является ли ЛГБТ-движение идеологией, уже не так актуальны. Важнее другое – стремительное превращение этого движения в бизнес. Дело в том, что с точки зрения продавца "негетеронормативные" люди являются более ценными клиентами. Во-первых, во многих странах они считаются законодателями моды, они определяют потребительские предпочтения, которым будет следовать гетеросексуальное большинство, а во-вторых, они принадлежат к маркетинговой группе DINK (double incomes, no kids), которую составляют бездетные пары с постоянным доходом у обоих партнеров. Они тратят деньги на себя – на одежду, путешествия, гаджеты, а не на потомство. Об этом несколько лет назад в статье "Маркетинг ЛГБТ+" писал эксперт по продажам Гжегож Мечниковский. Кстати, ЛГБТ-активист. Так что Парад становится все менее "равноправным" и все более коммерческим событием.

Второй момент – это явление пришло в Польшу с опозданием. Парад бойкотировала значительная часть гомосексуалистов в знак протеста против его "приватизации" трансгендерами и людьми, идентифицирующими себя как "небинарные персоны". Спор между этими двумя "подгруппами" ЛГБТ-движения на данный момент, находится, пожалуй, на самом острие мировоззренческого конфликта в западном обществе. Этот спор наглядно демонстрирует, как идеология "пробуждения сознания" пожирает свой собственный хвост.

Эти внутренние противоречия – с одной стороны, приватизация первоначально левой идеи максимально агрессивными акулами капитализма, с другой – пожирание сексуальной революцией своих еще не вполне разбуженных (или засыпающих) детей – со временем будут нарастать. Царство, разделившееся в себе, не устоит.

Источник - ИноСМИ