Германия приняла поправки, упрощающие переезд в страну

Бундестаг принял поправки к миграционному закону 2020 года, открывающие новые пути для переезда в Германию гражданам из стран, не входящих в Евросоюз, передает Euronews.

Закон предусматривает "балльную систему", учитывающую профессиональный опыт соискателя и другие факторы по аналогии с системами, которые уже используются в таких странах, как Канада.

Согласно одной из поправок, просители убежища, прибывшие в страну до 29 марта 2023 года и не получившие ответа от властей, могут поменять свой статус с соискателя убежища на ищущего работу трудового мигранта.

Высококвалифицированным работникам будет разрешено привозить в Германию больше родственников, если они могут поддерживать их финансово.

Поправки приняты для привлечения в страну квалифицированных специалистов, чтобы решить проблему нехватки рабочей силы. По словам экспертов, Германии ежегодно требуется около 400 тысяч квалифицированных мигрантов. По данным Национального агентства по труду, в прошлом году дефицит рабочей силы наблюдался в 200 из примерно 1 200 профессий.

В список попали водители автобусов, фармацевты, архитекторы, рабочие специальности в сфере обслуживания и информационных технологий. Рабочих рук не хватает, когда речь идет об уходе за больными и детьми.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер назвала закон "огромным шагом для будущего страны", указав, что нехватка квалифицированной рабочей силы - одна из причин замедления экономического роста.

Заместитель председателя фракции ХДС/ХСС Андреа Линдхольц подвергла закон критике. По ее мнению, поправки к закону привлекут в страну малоквалифицированных людей и создадут новые стимулы для нелегальной иммиграции в Германию.



URL: https://kaktus.media/482917