США предоставят Украине дополнительно $1,3 млрд помощи

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США предоставят Украине дополнительно $1,3 млрд помощи.

Об этом он заявил на Конференции по восстановлению Украины с участием представителей 61 страны, передает ТАСС.

"США предоставят Украине дополнительно $1,3 млрд, мы инвестируем около $520 млн на восстановление энергетики", - сказал Блинкен.

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