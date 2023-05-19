Главу Верховного суда Украины задержали при получении взятки в $2,7 млн

Князева задержали 15 мая два антикоррупционных органа Украины.

Глава Верховного суда Украины Всеволод Князев задержан по делу о взятке в размере $2,7 млн, которую, по версии следствия, ему передали за положительное решение по делу украинского миллиардера и бывшего депутата Верховной рады Константина Жеваго, передает Медуза.

Князева задержали 15 мая два антикоррупционных органа Украины. Он стал подозреваемым по делу о взятке, мера пресечения ему не выбрана. 16 мая Князева сняли с поста председателя Верховного суда, он сохранил статус судьи. Сейчас Князев пытается оспорить свое задержание в Высшем антикоррупционном суде.

По версии следствия, Князев организовал преступную схему с участием других судей: они получали взятки за положительные решения по различным процессам как в Верховном суде, так и в других судах страны. Посредником между ними выступало киевское адвокатское бюро "Горецкий и партнеры", задержан его владелец, адвокат Олег Горецкий. В марте следователи выяснили, что с бюро "Горецкий и партнеры" контактировали представители миллиардера Константина Жеваго. Верховный суд вынес решение по делу Жеваго 19 апреля, после чего в суд двумя траншами 3 и 15 мая передали $2,7 млн. Между судьями, по версии следствия, распределили $1,8 млн, еще $900 тыс получили посредники. Жеваго отрицал причастность к взятке и называл решение суда юридически выверенным. У 18 судей Верховного суда Украины прошли обыски.

Следственные действия провели без необходимых постановлений судов. "Украинская правда" отмечает, что такая процедура возможна, если нужно реагировать мгновенно. Источник издания назвал это вынужденной мерой, чтобы не допустить утечки информации. Судьи согласились сотрудничать со следствием. По версии следствия, Князев и участники преступной группы также пытались влиять на выборы членов Высшей квалификационной комиссии судей, говорил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос. Конкурс в комиссию, формирующую судебный корпус Украины, должен завершиться в мае.

Следствие считает, что члены преступной группы выбирали кандидатов в комиссию, ставя плюсы и минусы на списках с именами. Никаких подозрений Всеволоду Князеву на этот счет не выдвигали.

URL: https://www.vb.kg/429653