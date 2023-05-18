У Байдена не хватило денег на антикитайскую политику, - Дм.Бавырин

У Австралии, США, Японии и Индии разные причины для того, чтобы быть частью QUAD

Австралия отменила саммит QUAD на высшем уровне, поскольку свой визит в Австралию отменил президент США Джо Байден. Ему в прямом смысле слова не хватает времени и денег на все проекты, которые затеяла его администрация в рамках противостояния Китаю и России: Америке угрожает дефолт.

QUAD или Четырехсторонний диалог по безопасности между Австралией, Индией, США и Японией – это не военный блок, а некий клуб, собранный по антикитайским интересам. То, что он вообще существует, – первоочередная заслуга двух людей, о которых в России принято писать с некоторым уважением: это бывший премьер Японии Синдзо Абэ и бывший президент США Дональд Трамп.

Трамп крайне пристрастен к Пекину, а для Абэ, как японца и патриота, опасаться Китая биологически естественно: при любых раскладах на конфликт в регионе китайцы и японцы обречены стоять друг против друга.

Индию передел сфер влияния в Тихом океане тоже интересует, но меньше, чем территориальные споры с КНР и близкие связи Пекина c Исламабадом – смертельным врагом Нью-Дели. Другими словами, появление индийцев на любой антикитайской площадке тоже вполне понятно и объяснимо, даже несмотря на то, что на других площадках (например, БРИКС, где уклон в экономику, а не в безопасность) державы сотрудничают.

А вот что делает на антикитайском сборище Австралия, неочевидно даже для самой Австралии. Она была одним из основателей QUAD – последнего аккорда вашингтонских неоконов, но уже через год оттуда вышла, пока Трамп (кстати, враг неоконов, но это неважно) не заманил ее обратно – сдерживать Китай. Теперь премьер Австралии отменяет давно запланированный саммит как будто бы даже с некоторым облегчением, потому что без закоперщиков – американцев – Канберру, Токио и Нью-Дели мало что в плане безопасности связывает, даже претензии к Китаю у них довольно разные.

Также под сокращение попал визит Байдена в Папуа – Новую Гвинею, и это тоже очко в пользу Пекина. У этой страны значимое стратегическое положение, и долгие годы определяющее там влияние оставалось британским. Но в 2019 году Папуа заключила что-то вроде экономического союза с КНР, после чего появилась перспектива появления на острове китайских военных баз, а это страшный сон не столько уже для британцев, сколько для американцев, но японцы с австралийцами разделяют их опасения.

Причина, по которой президент США отменил столь значимые мероприятия по противодействию КНР, носит финансовый характер:

Америка вплотную приблизилась к техническому дефолту, что, как считает Байден, грозит катастрофическими последствиями.

То есть это он сейчас так говорит. А еще недавно не считал разногласия с Палатой представителей по повышению потолка госдолга чем-то серьезным. Судя по всему, в его администрации полагали, что в Республиканской партии не посмеют подвергнуть финансовую систему страны такому вызову, но недооценили решимость противника.

Геополитика геополитикой, а государственная бухгалтерия в США очень строгая. Вопросы расходов контролирует Палата представителей, а ее сейчас контролируют республиканцы, и им не хочется увеличивать колоссальный госдолг ради сомнительных прожектов Байдена.

Однако, если порог госдолга не повысить, Минфин останется без свободных денег, платить по прежним долгам станет нечем, акции американских компаний подешевеют, экономика США сократится на несколько процентов, страна потеряет полтора миллиона рабочих мест. И это только начало негативных процессов, о которых предупредила министр финансов Джанет Йеллен.

Республиканцы тоже не хотят брать на себя ответственность за все эти ужасы и принципиально готовы согласовать новый заем, но только в обмен на сокращение расходов за счет урезания байденовских госпрограмм, включая социальные. Правда, есть мнение – и в среде демократов оно преобладает, что это тоже не выход, поскольку без дополнительных вливаний экономике опять поплохеет, просто с другого края. Как бы там ни было, по словам Йеллен, денег осталось до начала июня. Очередные переговоры между Байденом и спикером Палаты представителей Кевином Маккарти не принесли результатов. Президент пытался демонстрировать уверенность, что все как-нибудь устаканится, но лидер депутатов-республиканцев констатировал, что сближения позиций нет. При этом уже 17 мая глава государства должен был быть в Японии, где пройдет саммит G7, к которому по видеосвязи планируют присоединить президента Украины Владимира Зеленского.

Он в этом конфликте транжир с экономами, кстати, весьма заинтересованная сторона, поскольку свободные деньги заканчиваются не только у Йеллен. От заначки американских властей "на Украину" осталось только 6 млрд долларов, это чуть больше 10% от той суммы, которую "с запасом" выделил Конгресс. По информации издания Politico, ее хватит только до июля.

Из Японии Байден планировал отбыть в Австралию на саммит QUAD, а также в Новую Гвинею. Его вояж должен был затянутся на неделю, но теперь придется возвращаться раньше и как-то искать общий язык с Маккарти и Ко.

Отмененный саммит – потеря для Байдена не особенно большая, в конце концов QUAD – это трампова игрушка, а у нынешней администрации есть свой антикитайский проект с Австралией – оборонный альянс AUKUS. Последствия от дефолта могут быть гораздо серьезнее – и тоже в контексте противостояния с Китаем.

Проблема не только во временном финансовом шоке, по итогам которого ничего принципиально не изменится: несмотря на колоссальную задолженность перед миром, Америке продолжат давать в долг, поскольку на перспективу никто не сомневается – крупнейшая (пока еще) экономика планеты в состоянии его обеспечить.

А вот мировая финансовая система, базирующаяся на долларе как резервной валюте, даст новые трещины. Когда США попытались отключить Россию от мировой экономики, трещин стало особенно много: развивающиеся страны теперь отказываются от доллара, чтобы не стать жертвой той же дубины, которой попытались наказать русских.

В перспективе это грозит Америке такими убытками, какими никто не захочет рисковать – ни демократы, ни республиканцы, ни даже местные коммунисты. Поэтому почти все аналитики сходятся на том, что стороны бюджетного конфликта все-таки договорятся, чтоб не подвергать "долларовый альянс" дополнительным рискам. Закат зеленого величества – гораздо более весомый аргумент в споре вашингтонских сановников, чем рабочие места американцев или даже финансирования ВСУ (против которого Маккарти тоже пытается возражать).

Если все пойдет по плохому для доллара сценарию (то есть по тому, который реализуется уже сейчас), на конфликт с Китаем денег точно не хватит. Их и так, скорее всего, не хватит, а отмена саммита QUAD и сеанса увещевания папуасов Новой Гвинеи – это пусть специфические, но первые в истории примеры того, когда программу противостояния с Пекином пришлось сократить из-за нехватки средств в американском бюджете.

Источник - взгляд