Индия задумала масштабный проект, чтобы противостоять влиянию Китая на Ближнем Востоке

Идея проекта зародилась во время встреч группы I2U2, в которую в прошлом году также вошел Израиль

Советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал провел встречу со своими коллегами из США и ОАЭ, на которой также присутствовал кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман. Они обсудили совместный инфраструктурный проект, который призван связать страны Ближнего Востока железнодорожными путями, пишет NDTV.

Чтобы противостоять влиянию Китая в странах Персидского залива, Индия намерена осуществить амбициозный объединяющий проект, который призван связать Нью-Дели с Ближним Востоком, сообщает издание со ссылкой на Foreign Policy. Для этой цели будут задействованы автотрассы, железная дорога и морские порты.

Идея проекта зародилась во время встреч группы I2U2, в которую в прошлом году также вошел Израиль, сообщает Axios.

Группа I2U2 – это относительно новый механизм сотрудничества США и Индии по Ближнему Востоку. При этом объединение создавалось не для каких-либо действий в отношении Китая, учитывая, что и ОАЭ, и Израиль тесно сотрудничают в торговле с этой страной, отмечает Foreign Policy.

Саудовская Аравия не устанавливала официальных отношений с Израилем, в силу чего последний не входит в число участников проекта. Однако членство Израиля в I2U2 предполагает, что эта страна будет играть в проекте определенную роль.

Этот проект по развитию транспортных связей показывает, насколько выгодны для Индии Авраамовы соглашения – так называют подписанный при президенте Дональде Трампе договор о нормализации отношений Израиля с рядом его арабских соседей.

Благодаря достигнутым договоренностям была создана группа I2U2, а в ходе последующих консультаций возникла и новая инициатива, добавляет Foreign Policy.

Предложенный проект указывает на то, что Индия и США готовы вместе бороться с влиянием Китая за пределами Индо-Тихоокеанского региона, в частности, на Ближнем Востоке.

Очевидно, что администрация Байдена рассматривает транспортный проект как способ уравновесить силу Китая в регионе. "Никто не говорит этого вслух, но с самого первого дня это было связано с Китаем", - сказал Axios один из бывших израильских высокопоставленных чиновников.

Проект нацелен на расширение возможностей Индии как поставщика инфраструктуры. В числе ее достижений уже есть создание крупнейшей в мире сети железных дорог и участие в проектах по трансграничным поставкам электроэнергии. В рамках нового проекта власти Индии рассчитывают оставить на Ближнем Востоке более глубокий инфраструктурный след, чтобы противостоять китайской инициативе "Один пояс, один путь".

Судя по результатам одной из оценок, если осуществится самый оптимистичный сценарий, Индия в итоге будет извлекать выгоду из использования наземных и морских торговых путей, простирающихся от Израиля и ОАЭ до порта Пирей в Греции и далее – по всей Европе.

Влияние Китая, помимо прочего, выражается в его инвестициях в рамках инициативы "Один пояс, один путь", а также в заключенном недавно стратегическом соглашении с Ираном.

Примечательно и то, что недавно Пекин выступил посредником в примирении Тегерана и Эр-Рияда, сообщает Foreign Policy.



Ближний Восток приобретает все большее значение для Индии, учитывая ее торговые интересы в регионе и несколько миллионов индийцев, которые работают там и отправляют на родину денежные переводы.

Кроме этого, недавно глава МИД Израиля Эли Коэн побывал с визитом в Нью-Дели. Правда, уехать ему пришлось раньше, чем планировалось, из-за кризиса вокруг сектора Газа. Но, вероятно, он собирался встретиться с представителями Индии, занимающимися как раз-таки транспортным проектом.

В заявлении, сделанном перед визитом, Коэн сказал, что Индия может играть ключевую роль в укреплении региональной стабильности на Ближнем Востоке, сообщает Foreign Policy.

Сейчас у Индии есть возможность расширить свое влияние, а также торговлю и дипломатические усилия за пределами Индо-Тихоокеанского региона. И все это – в течение года, во время своего председательства в "большой двадцатке". В этот период можно будет добиться ускорения экономического роста и обогнать Китай по численности населения.



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