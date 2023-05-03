Названа дата, когда США могут объявить первый в своей истории дефолт

Президент США Джо Байден призвал спикера Палаты представителей Кевина Маккарти не допустить дефолта по госдолгу, передает "Голос Америки".
"Америка не является страной-должником. Мы никогда, никогда не были не в состоянии выплатить долг", - сказал Байден, выступая в понедельник в Белом доме.
Он предупредил, что дефолт по госдолгу приведет к стремительному росту процентных ставок, повышению ставок по кредитным картам, чрезмерному росту ипотечных ставок.
"Самое неотложное, что мы можем сделать, - это обеспечить долгосрочную надежность нашей экономики и финансовой системы. Самое важное, что мы должны сделать в этом отношении, - это чтобы спикер Палаты представителей перестал угрожать объявить дефолт по государственному долгу", - заявил президент США.
На прошлой неделе республиканцы в Палате представителей приняли законопроект, который повышает лимит госдолга, ныне составляющий 31,4 триллиона долларов, на дополнительные 1,5 триллиона. Законопроект также включает масштабные сокращения расходов в течение следующего десятилетия.
Однако контролируемый демократами сенат и Джо Байден заявили, что не одобрят повышения лимита госдолга.
Как отмечает Reuters, если Конгресс не одобрит повышения лимита госдолга, то у Минфина США могут закончиться средства для оплаты счетов в течение нескольких недель.
По словам министра финансов США Джанет Йеллен, в случае бездействия Конгресса ее ведомство не сможет выполнить платежные обязательства правительства "к началу июня и, возможно, уже 1 июня".
В этом случае Вашингтон рискует впервые за 250 лет существования США объявить дефолт.
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