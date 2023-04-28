Казахстан окажет помощь таджикской экономике, - Виктория Панфилова

Астана и Душанбе согласуют позиции накануне саммита в Китае



Эмомали Рахмон готов предложить казахским инвесторам перспективные проекты.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 3–4 мая посетит Казахстан с официальным визитом, о чем сообщила пресс-служба главы таджикского государства. Помимо переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым состоится бизнес-форум предпринимателей двух стран. Таджикистан готов предложить казахским инвесторам ряд перспективных проектов в агропромышленном секторе, сфере энергетики, легкой промышленности, переработки полезных ископаемых, транспорта и коммуникаций. Лидеры также согласуют позиции накануне саммита "Китай – Центральная Азия", который состоится в Сиане 18 мая.

Дружба между Казахстаном и Таджикистаном давняя, в нынешнем году страны отметили ее 30-летие. Двусторонних соглашений за это время накопилось довольно много, но главный среди них Договор о стратегическом партнерстве, подписанный в 2015 году. Поэтому не случайно Казахстан занимает второе место среди торговых партнеров Таджикистана, обойдя на этом треке Россию. Взаимный товарооборот Казахстана и Таджикистана в 2022 году достиг 1,5 млрд долл. При этом в Казахстан направляется более 20% таджикского экспорта. Таджикистан поставляет электроэнергию в летний период, хлопок, алюминий и изделия из него, руды, шлак и золу, плодоовощную продукцию, а также текстильные материалы. Главная статья импорта из Казахстана в Таджикистан – зерно и мучные изделия, а также жиры и масла животного и растительного происхождения, соль, сера, поверхностно-активные органические вещества и строительные материалы. В достаточно больших объемах ввозятся также нефтепродукты, черные металлы, продукция неорганической химии. Положительная динамика торговли сохраняется в текущем году. Задача – увеличить товарооборот до 2 млрд долл.

Последний раз президенты Эмомали Рахмон и Касым-Жомарт Токаев встречались в прошлом году в Астане в ходе октябрьских региональных саммитов, в том числе "Россия – Центральная Азия". Тогда таджикский лидер посетовал на отсутствие, по его мнению, должного внимания и уважения к центральноазиатским странам, в том числе в сфере экономического сотрудничества. После чего в регионе "поднялась волна активного взаимодействия". Конечно, это в большей степени связано с изменением геополитической ситуации, но тем не менее страны Центральной Азии пошли на сближение.

Как сказал "НГ" руководитель Центра общественной дипломатии и анализа мировой политики, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Воробьев, вероятно, основными темами предстоящего визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Казахстан станут вопросы двустороннего экономического сотрудничества, а также обсуждение неблагоприятного для всех без исключения государств Центральной Азии геополитического фона. "Из-за конфронтации между Россией и Западом Астана и Душанбе, не желающие становиться стороной конфликта, несут существенные экономические издержки, а также сталкиваются с риском оказаться под вторичными санкциями. Это, впрочем, является сегодня и сближающим фактором, ускоряющим процессы региональной интеграции в Центральной Азии. В 2022 гоу Казахстан почти на треть нарастил товарооборот со странами Центральной Азии, включая Таджикистан", – отметил Воробьев.

По его мнению, для Душанбе предстоящий визит Рахмона в Казахстан будет иметь еще большее значение, чем для Астаны: в условиях, когда отношения с Киргизией испорчены из-за пограничного конфликта, а к усилению влияния Ташкента в Душанбе относятся с некоторой долей осторожности, именно Казахстан выступает в роли своеобразного регионального балансира. Кроме того, Казахстан – важный, но далеко не основной инвестор в экономику Таджикистана, которая остро нуждается в финансировании и в создании новых рабочих мест. В рамках инвестиционного сотрудничества Таджикистана и Казахстана в последние годы создаются либо развиваются производственные мощности в горнорудной, легкой, пищевой и иных отраслях промышленности. При этом источником финансирования в основном выступает именно казахстанская сторона. Вероятно, эта тенденция сохранится и в обозримом будущем.

Таджикистану в условиях энергодефицита, который испытали минувшей зимой также и Узбекистан с Киргизией, хотелось бы поскорее достроить Рогунскую ГЭС – самую крупную в регионе. Высота плотины должна достигнуть 335 м. Душанбе строит объект своими силами уже более 15 лет, при этом сроки ввода в эксплуатацию электростанции постоянно сдвигаются. Желающих инвестировать в проект нет. Причин несколько – дорогостоящее строительство, которое специалисты оценивают примерно в 8 млрд долл.; риски природных катастроф: местность, на которой строится ГЭС, находится в зоне сейсмической активности. Международные финансовые институты рассматривали варианты финансирования, но все осталось на уровне обещаний. У Казахстана сегодня таких инвестиций нет, хотя в начале нулевых намерения у Астаны вложиться в ГЭС были. И отсутствие инвестиционных гарантий, хотя власти страны утверждают, что в республике создан благоприятный климат для предпринимательства и действует закон о защите инвесторов, для которых определены большие льготы и преференции.

Безусловно, лидеры двух стран обсудят вопросы безопасности. Для Таджикистана исходящие угрозы из Афганистана – тема важная. Более того, на днях, как сообщил МИД республики, была предпринята попытка прорыва таджикско-афганской границы в районе Горного Бадахшана. Таджикское внешнеполитическое ведомство осудило акт терроризма и заявило, что "граница Таджикистана будет охраняться всеми силами и вооруженные силы страны дадут адекватный и своевременный отпор любым лицам или группам, замышляющим ее нарушить". Впрочем, эксперты убеждены, что реальной угрозы республике со стороны Афганистана нет, даже с учетом того, что Душанбе занимает непримиримую позицию по отношению к новому афганскому режиму.

Источник - НГ