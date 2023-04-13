Деревня миллионеров по-китайски: как в КНР победили нищету, - Адил Урманов

Товарищ Си провозгласил курс на борьбу с бедностью в 2013 году.

В конце февраля 2021 года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай одержал полную победу над бедностью у себя в стране. За 8 лет в Китае удалось вывести из нищеты 99 миллионов сельских жителей, а из списка бедных районов исключили 832 уезда и 128 тысяч деревень.

Товарищ Си провозгласил курс на борьбу с бедностью в 2013 году. Нужно обеспечить вступление малообеспеченных слоев населения и слаборазвитых районов в "общество всеобщей средней зажиточности", заявил он. За прошедшие годы китайское правительство потратило на решение этой задачи почти 1,6 триллиона юаней (примерно 246 миллиардов долларов).

Чтобы понять масштаб проблемы, надо вспомнить численность населения Поднебесной. В 2019 году в стране официально проживало почти 1,4 миллиарда человек. Так как бедность здесь почти всегда синоним села (около 40 процентов населения, или 840 миллионов человек), Пекин развивал экономику сельских уездов.

Был принят пятилетний план работ. Выявлено 128 тысяч деревень, живущих в нищете. Они вошли в национальный каталог.

Для стимулирования их развития разработали налоговые, финансовые, земельные и кадровые решения. Сам план был разделен на сферы ответственности: часть работ на себя брал центр, часть – провинции и уезды. Оценка работы местных должностных лиц органов власти была увязана с прогрессом в борьбе с нищетой.

В 2016 году управление Государственного совета по борьбе с нищетой опубликовало руководящие принципы, призывающие к массовому расширению электронной торговли в сельских районах. Документ был подготовлен совместно с 16 министерствами. Согласно этому проекту, в 2020 году продажи продукции, произведенной в сельских уездах, должны вырасти в 4 раза. Что и позволит победить бедность.

Генератором развития села стала площадка онлайн-торговли "Taobao".

Она предложила бесплатную регистрацию всем желающим из любой страны мира. Достаточно было указать номер мобильного телефона. На него придет сообщение для активации аккаунта, и можно торговать. Главное – соблюдай правила площадки.

До 2014 года поселок Дайдзи официально был самым бедным в провинции Шаньдун. Нормальных дорог здесь не было. До административного центра уезда, города Хэцзэ, – всего 15 километров. Но путь по проселку занимал час. В соседних деревнях работали хотя бы небольшие заводики, что для Китая обычно. У Дайдзи не было ничего.

Местная партийная ячейка указала местным жителям на новые появившиеся возможности в части электронной коммерции. Правительство провинции помогло недорогими кредитами на развитие бизнеса в рамках национальной программы по борьбе с бедностью. Начинать надо было с дороги. Секретарь поселковой ячейки Компартии Китая Сю Ендзюнь организовал субботник, на который пришли только члены партии и чиновники органов власти уезда. Они починили дорогу. Затем была проложена оптоволоконная линия связи. "Теперь у нас Интернет быстрее, чем в Шанхае", – гордились селяне.

Затем Сю Ендзюнь написал открытое письмо всем молодым людям, уехавшим на заработки, с просьбой вернуться домой.

Дайдзи стал развивать кустарное швейное производство. По настоянию чиновников (китайские власти умеют убеждать) предприниматели набирали на работу местных жителей, живущих за чертой бедности.

Постепенно маленькие цеха превратились в швейные фабрики. За 4 года в село вернулись-переехали 6 300 человек. Дайдзи стал национальным центром по производству одежды по заказам кинокомпаний и танцевальных коллективов. Половина из 45 тысяч жителей поселка производят или продают костюмы злодеев китайской оперы, животных и т. д., форму японских и китайских солдат времен Второй мировой войны.

В 2016 году Дайдзи реализовал продукции на 1,8 миллиарда юаней (26,2 миллиона долларов). Местные чиновники считают, что весь округ продал товара почти в 3 раза больше. На тот период это было 70 процентов рынка костюмов на электронной площадке. Из 306 хозяйств поселка 280 управляют швейными предприятиями.

По данным "Алибаба Групп", управляющей компании онлайн-магазина "Taobao", в Китае сегодня работает свыше 1 000 сел, где как минимум 10 процентов домашних хозяйств держат онлайн-магазины.

Деревенская онлайн-коммерция приносит каждому селу не менее 10 миллионов юаней прибыли в год.

Торговать могут всем чем угодно. Это могут быть – пластиковые и ювелирные изделия, велосипеды, семена растений, чай, целебные травы, керамика, сувениры, бижутерия, обувь, игрушки, электронные товары. Цель программ – не сделать всех богатыми. Только дать умеренные доходы…

10 миллионов юаней – это 640 миллионов тенге. При скромных 7–9 процентах прибыли оборот таких деревень должен составлять 6 миллиардов тенге. Вы где видели село в Казахстане с оборотом в 6 миллиардов тенге? Сейчас таких хозяйств нет. Но были.

В каждой области Казахстана работало по 3–5 хозяйств-миллионеров.

В Кустанайской области был крупнейший совхоз "Буревестник". В Талды-Курганской – агрофирма "40 лет Октября". В 1980-х годах агрофирма давала сельхозпродукции больше, чем бывшая Джезказганская область. Но надо учитывать, что это были предприятия АПК. Иногда с частичной переработкой.

Чтобы развивать промышленность вдали от городов, нужна простая и понятная программа действий. И, что главное, участие государства. Для успеха села в построении электронной коммерции все заинтересованные стороны должны сотрудничать, считают в Пекине. Прежде всего, это требует согласованных усилий со стороны правительственных чиновников. В бедных районах ответственность и роль правительства еще больше, потому что вся бизнес-экосистема полагается на их руководство.

Электронных торговых площадок в Казахстане полно. Сколько из них работает с фермерами и сельским бизнесом напрямую? Сколько чиновников сами выходят на субботники, чтобы построить дороги?..

Источник - Caravan.kz