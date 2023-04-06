Пекин перехватывает инициативу в ядерной сделке с Ираном, - СП

Сближение Ирана и Саудовской Аравии создаст Америке проблемы на рынке нефти и вооружений

Эр-Рияд и Тегеран встречаются сегодня, 6 апреля в Пекине, чтобы обсудить дальнейшие шаги по реализации соглашения о восстановлении дипломатических отношений между странами. По информации СМИ, переговоры проведут министры иностранных дел Саудовской Аравии и Ирана Фейсал бен Фархан Аль Сауд и Хосейн Амир Абдоллахиян.

По информации Kyodo News со ссылкой на дипломатические источники, стороны, которые решили при посредничестве Китая восстановить дипотношения, также договорились по нескольким вопросам безопасности, включая поддержку Эр-Риядом ядерной программы Тегерана и прекращение войны в Йемене. Как отмечается в статье, Саудовская Аравия политически поддержит восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в соответствии с которым Иран ограничил ядерную программу в обмен на снятие санкций. Он, со своей стороны, будет уважать интересы королевства в регионе.

СВПД был согласован между Ираном, США, Великобританией, Францией, Россией, Китаем и Германией, но реализация застопорилась после того, как Штаты в одностороннем порядке отказались от соглашения при бывшем президенте Дональде Трампе в 2018 году. Иран утверждал, что его разработки носят мирный характер и не направлены на создание ядерного оружия, как опасаются другие страны.

В начале марта Эр-Рияд и Тегеран при посредничестве Китая договорились о возобновлении прерванных в марте 2015 года, после начала военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы), дипломатических отношений и открытии посольств в течение 60 дней.

Если восстановление дипотношений между странами много обсуждалось экспертами и в прессе, то возможная поддержка Эр-Риядом СВПД, отмечает издание, стало откровением. Предстоящая в Пекине встреча может дать ответ на этот вопрос.

Как ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, Россия наблюдает за контактами между иранскими коллегами с европейцами и американцами.

"Исходим из того, что в результате будет достигнут именно тот результат, о котором все говорят: возобновление полноценной реализации договоренностей по иранской ядерной программе", - сказал Лавров.

Окончательное решение, по его словам, необходимо принимать в кругу всех участников СВПД, включая и Россию, и КНР. По информации Kyodo News, к решению вопроса подключается Саудовская Аравия.

В США, видимо, чувствуют, что упускают инициативу. По информации израильского портала Walla со ссылкой на высокопоставленные источники, администрация Байдена проинформировала Израиль о возможности заключения соглашения с Ираном, которое может быть основано на частичной заморозке его ядерной программы в обмен на некоторое ослабление санкций. Иран получил детали предложения, но отверг его.

- Бывший министр иностранных дел Египта Набиль Фахми, с которым я только что встречался, считает, что в настоящее время мы находимся на пороге новой попытки создать здание ближневосточной безопасности, где одним из кирпичиков является начавшееся укрепление отношений между Ираном и Саудовской Аравией, - сообщил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор ВШЭ Андрей Бакланов. - При этом китайские инициативы, по мнению Набиля Фахми, очень своевременные и форматные, потому что очень существенно меняют обстановку на Ближнем Востоке в целом.

Я эти оценки Набиля Фахми разделяю полностью и считаю, что предстоящая встреча свидетельствует: процесс не просто как-то вспыхнул, а потом будет затихать, нет. Судя по тому, что после короткого промежутка времени проводится уже вторая встреча в этом направлении, речь идет об отладке политических, торгово-экономических и иных отношений между двумя важнейшими странами Ближнего Востока, и это изменит ситуацию в группе ОПЕК, ОПЕК+, что для нас очень важно.

Я согласен с Набилем Фахми, что, возможно, сейчас идет речь о новом издании концепции безопасности на Ближнем Востоке. Это наше традиционное направление деятельности, и если инициатива пойдет дальше, то, конечно, она укладывается и в наше понимание, как должна развиваться ситуация на Ближнем Востоке.

"СП": Стоит ли ожидать, что в Пекине, а в перспективе и на встрече президента Ирана, который получил приглашение посетить Эр-Рияд, с королем Саудовской Аравии, может обсуждаться как участие королевства в СВПД, так и возможность заключения новой сделки по иранской ядерной программе, причем, возможно, уже без США, а может и ЕС?

- Я бы с сомнением отнесся к такого рода развитию ситуации, потому что если она будет без США, в обход их, то это уже совсем другая сделка, и она не станет всеобъемлющей. Ведь даже в самом названии документа заключалась идея того, что охватываются все стороны этой сложной ситуации. Если одной из них не будет, то документ, при всех его достоинствах, не сможет называться всеохватывающим. Сделка не будет полноценной, не будет решения проблемы, которая возникла из-за того, что из нее вышли США. В обход Америки это сделать нельзя.

Подключение Эр-Рияда к этой сделке не главный вопрос. Главный заключается в укреплении отношений, уходе от враждебности. Это даст возможность спокойно торговать нефтью. Это объединение стран резко усилит позиции ОПЕК и ОПЕК+, поскольку то одна страна выпадает, то другая. Иран был немного отстранен, хотя входит в пятерку основных членов ОПЕК. Это сближение резко меняет к лучшему ситуацию в ОПЕК и ОПЕК+, что для нас важно. Это первое.

Второе: меняется ситуация в Персидском заливе. У нас было несколько предложений по безопасности в регионе. В 2017-2019 годах мы проводили встречи по этому вопросу, но особого продвижения пока нет, в частности, потому что не могли договориться между собой заливные страны и Иран. Если сейчас произойдет сдвиг, то ситуация может измениться в пользу реализации нашей платформы о безопасности в зоне Персидского залива, в чем мы очень заинтересованы. И в целом на Ближнем Востоке ситуация изменится.

США активно спекулировали на недружественном отношении между Саудовской Аравией и Ираном. Ядерной программой, вооруженными силами Ирана всех пугали - для того, чтобы у США покупали оружие. Это получалось. До сих пор 51% закупок вооружений на Ближнем Востоке - американские. Доля США ни в одном регионе не велика так, как в здесь. И в основе было это искусственное поддержание взаимного неприязненного отношения между Ираном и Саудовской Аравией, создание из исламской республики регионального жупела. Если это исчезнет, ситуация сильно изменится не в пользу США.

Востоковед, политолог Елена Супонина отмечает, что предложения Китая по улучшению отношений между Ираном и Саудовской Аравией носят пакетный характер.

- Поднимается целый ряд вопросов, связанных в частности, с остановкой конфликта в Йемене, идет речь о серьезном экономическом взаимодействии между Саудовской Аравией и Ираном при участии Китая. Что касается ядерной сделки, то Пекин хотел бы, чтобы эти договоренности были восстановлены. Такой же позиции придерживается Россия.

Ранее Саудовская Аравия неоднократно намекала, что государства Персидского залива тоже хотели бы участвовать в сделке, но, на мой взгляд, пока это все риторика. Осуществить такие намерения будет очень и очень сложно. Дело в том, что американцы весьма настороженно относятся вообще к китайскому посредничеству, многим не нравится идея саудовско-иранского потепления. Вашингтон чувствует, что этими предложениями Китай загнал американцев в угол, потому что не реагировать на вроде бы хорошее предложение нельзя, но оно явно не на руку американцам, которые видят в этом усиление влияния Пекина в регионе. Они ухватятся за СВПД хотя бы для того, чтобы помешать Китаю реализовать свои планы и не подпустят новых участников, равно как и в целом будут тормозить китайское посредничество и усилия.

Ядерная сделка, заключенная в 2015 году, вряд ли может быть реанимирована, учитывая такую позицию США и некоторых их региональных союзников, в частности, Израиля, который, несмотря на все свои внутренние проблемы, активно выступает против и будет делать все возможное, чтобы этой сделки не допустить.

"СП": А новая сделка, без США, возможна?

- Сильно в этом сомневаюсь. Даже если такие предложения звучат, реализовать их на практике очень сложно, потому что Америка, несмотря на все противоречия с Китаем, сохраняет свои позиции в этих международных раскладах.

"СП": Сейчас почти все государства Ближнего Востока стремятся разрешить существующие противоречия и найти точки соприкосновения. Может ли налаживание отношений между Саудовской Аравией и Ираном говорить о каких-то тектонических сдвигах, происходящих в Ближнем Востоке?

- Да, конечно. Это новое слово вообще в международной политике на Ближнем и Среднем Востоке. Пекин раньше мало интересовался политическими процессами в регионе, отдавал на откуп Вашингтону вопросы безопасности. То, что Китай так в это вовлекается, действительно происходит впервые в истории.

Источник - inosmi.ru