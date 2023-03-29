Эксперимент. На Земле хотят вырастить семена, побывавшие в космосе

Эксперты планируют выявить вызванные пребыванием в космосе мутации и создать новые сорта.
Эксперты из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) планируют вырастить семена, побывавшие в космосе. Об этом сообщают «Новости ООН».
Семена, относящиеся к сортам Arabidopsis и Sorghum, отправились в космос 7 ноября 2022 года на грузовом шаттле без экипажа. Вернуться на Землю они должны в начале апреля. «Находясь на орбите, они подверглись воздействию космической радиации, микрогравитации и экстремальных температур — внутри и снаружи Международной космической станции», — отмечается в сообщении.
Эксперты планируют выявить вызванные пребыванием в космосе мутации и создать новые сорта.
Цель эксперимента — вывести новые сельскохозяйственные культуры, способные адаптироваться к изменению климата и помочь человечеству в борьбе с голодом. По прогнозам, к 2050 году население Земли достигнет почти 10 миллиардов человек, поэтому необходимо уже сейчас искать инновационные решения, направленные на производство большего количества продовольствия.
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