Эксперимент. На Земле хотят вырастить семена, побывавшие в космосе

Эксперты планируют выявить вызванные пребыванием в космосе мутации и создать новые сорта.



Эксперты из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) планируют вырастить семена, побывавшие в космосе. Об этом сообщают «Новости ООН».

Семена, относящиеся к сортам Arabidopsis и Sorghum, отправились в космос 7 ноября 2022 года на грузовом шаттле без экипажа. Вернуться на Землю они должны в начале апреля. «Находясь на орбите, они подверглись воздействию космической радиации, микрогравитации и экстремальных температур — внутри и снаружи Международной космической станции», — отмечается в сообщении.

Эксперты планируют выявить вызванные пребыванием в космосе мутации и создать новые сорта.

Цель эксперимента — вывести новые сельскохозяйственные культуры, способные адаптироваться к изменению климата и помочь человечеству в борьбе с голодом. По прогнозам, к 2050 году население Земли достигнет почти 10 миллиардов человек, поэтому необходимо уже сейчас искать инновационные решения, направленные на производство большего количества продовольствия.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261830/