Запад обеспокоен тем, как России удалось преодолеть влияние санкций, — СМИ

Журналист Al-Ain отметил устойчивость российской экономики на фоне санкций и недоумение Запада.
Обозреватель арабского информагентства Al-Ain Мухаммед Ферхат заявил, что Россия смогла преодолеть беспрецедентные санкции, сообщает телеканала "Звезда".
Ферхат изучил влияние санкций на российскую экономику, задавшись вопросом, удалось ли Западу с помощью блокады помешать развитию РФ.
"В 2022 году российская экономика продемонстрировала лучшие результаты, чем ожидалось, несмотря на беспрецедентные санкции", — подчеркнул обозреватель.
Он напомнил, что МВФ предрекал России падение ВВП на 18,5%.
"Фактически экономика страны сократилась менее чем на 2,5%", — отметил Ферхат.
По его словам, Москва демонстрирует "довольно сильную устойчивость", что вызывает недовольство Запада.
Несмотря на санкции, российская экономика далека от "краха", и эксперты даже прогнозируют ее рост в 2023 году, заявил обозреватель.
Напомним, что Кремль неоднократно говорил о тщетности попыток западных стран подорвать финансовую стабильность РФ.
Политический эксперт, главный редактор сетевого издания World Russia Дмитрий Захаров прокомментировал ситуацию вокруг Украины и Приднестровья.
Нарастающий уровень террористических угроз и активизация военных действий как признаки нового этапа противостояния в конфликте коллективного Запада и Союзного государства, движение на границе Украины и
Приднестровья, позиция Молдовы как потенциального актора "второго фронта" в натовской прокси-войне... ― собеседник Sputnik поделился оценкой ситуации.
В беседе на радио Sputnik Беларусь он отметил, что НАТО имеет четкий план раздела России и будет стремиться осуществить его любой ценой.
"Сейчас Украина пытается сделать так, чтобы конфликт вышел на международный уровень, напрямую задел страны НАТО и вызвал разгорание конфликта с третьими странами, которые не желают в этом участвовать. В интересах Украины сделать так, чтобы в конфликте было как можно больше сторон. Им выгодно, чтобы и поставки вооружений были, и дополнительные войска, и чтобы затянуть конфликт как можно дольше и сделать его наподобие афганского", ― сказал Захаров.
По его словам, один из наиболее вероятных вариантов развития событий — спецоперация завершится полной победой российской стороны до конца 2023 года.
"Соответственно Украина и Запад прекрасно понимают, что сейчас может "посыпаться весь фронт". Российские войска будут двигаться очень быстро на те рубежи, которые предусмотрены специальной военной операцией, и соответственно им (Западу и Украине) сейчас надо это остановить. Эскалация конфликта в Приднестровье, втягивание Молдовы, Румынии ― все это делается именно для того, чтобы Украина могла просуществовать еще какое-то время и Зеленский на этом мог сыграть, получить какие-то политически очки и был выгоден для Запада и НАТО", ― пояснил эксперт.
Sputnik Кыргызстан
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