Военно-биологическая деятельность США и медицинский фашизм, - С.Замлелова

А может быть, России в ответ на западные угрозы военными трибуналами в связи с СВО провести свой международный трибунал?

30 января 2023 года, выступая на брифинге по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Анатольевич Кириллов рассказал о недавней "пандемии" много интересного. Выступление генерал-лейтенанта Кириллова было посвящено биологическому оружию и активной деятельности США на ниве патогенов. Но нас в первую очередь интересует "пандемия", учитывая, что представитель министерства обороны заявил о преднамеренном характере этого явления.

Генерал Кириллов припомнил американцам их подвиги – вплоть до эпидемии лихорадки долины Рифт в Египте в 1977–1978 гг. И все же главной темой выступления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты стала "пандемия" нового коронавируса. Напомнил генерал о том, что "пандемия""развивалась по сценарию американских учений Event 201" – это когда "в 2019 году Университет Джона Хопкинса при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс провел в Нью-Йорке учения Event 201".

Генерал Кириллов сообщил следующее: "Вызывает вопрос высокая степень готовности американских производителей мРНК вакцин […] Складывается впечатление, что фармкомпании заблаговременно разработали вакцинные препараты, но не смогли быстро вывести их на рынок из-за специфичности вируса, что впоследствии проявилось в низкой эффективности вакцинации и многочисленных побочных реакциях […] Целый ряд расследований инициировано и в самих Соединенных Штатах. В поле зрения американских правоохранительных органов попали темы, связанные с подкупом сотрудников социальных сетей, средств массовой информации при освещении в СМИ причин возникновения новой коронавирусной инфекции. А также махинации и манипулирование общественным мнением в отношении американских вакцин против covid-19, проводимых по заказу биотехнологических и фармкомпаний. Напомню, что лоббирование правительством США интересов крупных фармацевтических компаний является устоявшейся практикой…"

Это слова не сумасшедшего антиваксера, не блогера-конспиролога в шапочке из фольги, но официального представителя Министерства обороны Российской Федерации. Из сказанного можно заключить следующее:

1. Коронавирус SARS‑CoV‑2 – это, вопреки запретам Генеральной прокуратуры РФ, искусственно созданный патоген.

2. Антиковидные вакцины не просто вредны, но и опасны.

3. Официальной информации о распространении коронавируса, о его влиянии на человека, о летальности и смертности, о всевозможных ужасах, которыми два года пичкали мир, верить нельзя, поскольку эта информация распространялась по заказу Бигфармы.

А теперь добавим несколько штрихов к наброску, сделанному генералом Кирилловым.

Итак, немецкий сайт "Report24" сообщает, что в Германии спешно жгут те самые спасительные маски – в разных землях сожжено 17 миллионов хирургических масок и масок FFP2. Официально – истек срок годности. Но поскольку афера с ковидом постепенно раскрывается, власти Германии, как и 80 лет назад, попросту избавляются от улик. Ведь "совершенно немыслимо, чтобы за несколько месяцев пластиковые волокна могли утратить заявленную функцию", пишет издание. А вот качество этих масок и возможные последствия их ношения могут стать поводом для серьезных обвинений. "При дыхании, в легкие подневольных пользователей попадали многочисленные разорванные микроволокна. Скопления таких волокон неоднократно находили в легочной ткани при вскрытиях. Попав в более глубокие отделы легких, они уже никогда не смогут покинуть организм человека. Острые края могут приводить к микротравмам, воспалению и, в долгосрочной перспективе, к раку". Кроме того, маски приводят к кислородной недостаточности со всеми вытекающими последствиями. И наконец, маски были частью психологического насилия, повсеместно использованного организаторами "пандемии".

"Московский Комсомолец", ссылаясь на немецких страховщиков, пишет о росте внезапных смертей в Германии. Конечно, такое бывало и раньше. Но если до 2020 г. внезапно умерших насчитывалось в день 15 человек по всей стране, то ныне это число превышает 100 человек. "Набор данных, опубликованный KBV, ассоциацией, представляющей всех врачей в Германии, которые получают страховку, показал тревожный рост "внезапных смертей" и "неопределенных или неуказанных причин смерти" с момента внедрения экспериментальных инъекций COVID-19", – пишут немецкие СМИ. Немецкие страховщики уверены, что изменения связаны с вакцинацией.

О том же сообщает канадский сайт LifeSiteNews: рост внезапных смертей в Германии приходится на конец 2020 – начало 2021 г.

Американский страховой аналитик Джош Стирлинг обращает внимание на ту же закономерность: чем больше в том или ином регионе "бустеров", тем больше смертей.

Доктор Роберт В. Чандлер опубликовал большое исследование о падении рождаемости в 13 странах после внедрения мРНК "вакцин" против COVID-19. В Швейцарии падение рождаемости – самое большое за 150 лет. За три квартала 2022 г. в Германии рождаемость упала на 8,3%. В Австралии уровень рождаемости упал на 21% с октября по ноябрь 2021 г. и на 63% с ноября по декабрь 2021 г. И т. д.

Этот же доклад опубликовал немецкий сайт AUF1: "Через девять месяцев после введения "вакцины" от COVID-19 произошло резкое падение рождаемости в Европе и во многих других странах. У 80% привитых беременных женщин случился выкидыш…"

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании совместно с Королевским колледжем врачей общей практики и Королевским колледжем неотложной медицины признало, что вакцинация против коронавируса COVID-19 вызывает миокардит и перикардит, и даже подготовило руководство для поддержки выявления и лечения клинических случаев. Руководство одобрено Британской ассоциацией врожденных пороков сердца. Правда, Агентство по безопасности здравоохранения не призывает отказываться от вакцинации. Что, впрочем, неудивительно.

Австралийская телевизионная программа Today сообщает, что за первые восемь месяцев 2022 г. более 10 200 австралийцев умерли от ишемической болезни сердца, а это примерно на 17% больше, чем обычно. 96% 25-миллионного населения Австралии были вакцинированы в 2021 г.

Тревогу бьет американский военный сайт Armed Forces Press: американские военнослужащие мрут во цвете лет. Издание пишет, что утверждения о спасенных при помощи вакцин жизнях сильно преувеличены, как и показатели смертности от самой болезни. Зато от вакцинации люди действительно тяжело болеют и умирают. "Со стороны министерства обороны было бы недобросовестно предполагать, – говорится в статье, – что сотни тысяч вакцинированных военнослужащих не пострадали из-за мРНК-вакцины и не подверглись риску заболеть хроническими заболеваниями".

О ложной статистике говорилось еще в 2020 г. И сегодня все чаще звучат разоблачения. Так, медицинский аналитик CNN и обозреватель Washington Post доктор Лиана Вен написала, что количество смертей и госпитализаций от COVID-19 сильно преувеличено. Анекдот из 2020 года оказался реальностью: у людей с огнестрельными ранениями или какими-то серьезными заболеваниями ПЦР-тест частенько дает положительный результат и тогда этих несчастных записывают в умершие от коронавируса.

Профессор Массачусетского технологического института Рецеф Леви требует немедленной приостановки действия мРНК-вакцин. Профессор записал видеообращение, в котором сообщил, что имеет 30-летний опыт работы в качестве практикующего врача и научного сотрудника в области анализа данных для оценки и управления рисками, особенно в области систем здравоохранения. Он уверен: "На данный момент все программы вакцинации против COVID-19 должны быть немедленно остановлены. Они не используют ни одно из своих рекламируемых обещаний относительно эффективности. И, что более важно, они должны быть ограничены из-за неоспоримых доказательств беспрецедентного уровня вреда, включая гибель молодых людей и детей […] Полученные результаты убедительно подтверждают, что мРНК-вакцины действительно вызывают внезапную остановку сердца…"

Сайт NaturalNews публикует заявление американского врача-патологоанатома, генерального директора и медицинского директора одной из крупнейших независимых лабораторий в штате Айдахо Cole Diagnostics Райана Коула о связи вакцинации от коронавируса с ростом онкологических заболеваний. Об этом также говорилось еще в 2020 г. Коул уверяет, что следующей эпидемией будет эпидемия рака. Собранные им данные показывают, что вакцины разрушают иммунную систему: "Укол, бустер, который они все еще советуют людям получить, – это шиповидный белок, токсичный для человеческого организма. Он вызывает то же заболевание, что и вирус, и предрасполагает людей к аутоиммунным атакам и рискам развития рака в короткие сроки". Когда Коул указал на связь вакцин и рака, он стал получать письма от врачей-онкологов, рассказывающих, что они "видят самые странные виды рака и виды рака, которые раньше можно было контролировать и лечить, разгорались, как лесной пожар, переходя на стадию 2, стадию 3, стадию 4, ни с того, ни с сего".

В Японии в конце 2022 г. прошла пресс-конференция, посвященная гибели от вакцинации. Тогда же состоялось выступление почетного профессора Киотского университета доктора Масанори Фукусимы, заявившего: "Учитывая широкий спектр побочных эффектов, миллиарды жизней в конечном итоге могут оказаться в опасности […] Вы тратите триллионы йен на импорт и подстрекательство населения [к этому] […] В профессиональных журналах всплыло недоразумение, и теперь стало понятно, насколько это опасно". Конференция была организована, чтобы позволить родственникам погибших от вакцинации, а также пострадавшим от дискриминации рассказать свои истории. После этой конференции в Японии началось расследование смертей, связанных с вакцинацией.

Профессор Масанака Нагао из Медицинской школы Университета Хиросимы, исследовавший тела погибших, рассказал, что "температура тела трупов была очень высокой, когда полиция проводила вскрытие […] Температура тела была необычно высокой, например, 33 или 34 градуса по Цельсию". У других скончавшихся температура тела была необычно высокой в момент смерти: "Температура их тела была выше нормальной температуры, больше похоже на 40 градусов по Цельсию". Профессор Нагао со своими коллегами обнаружили серьезные изменения "в генетическом составе иммунной системы вакцинированных" и пришли к выводу, что вакцина вызывает нарушения иммунной системы, что, в свою очередь, приводит к тотальному воспалению, почему и поднимается высокая температура. Другой исследователь, профессор Шигетоши Сано из Медицинской школы Университета Коти рассказал об обнаружении шиповидных белков. "Функция шиповидных белков, вызывающая побочные реакции, заключается в образовании тромбов, – объяснил профессор Сано. – И что еще хуже, шиповидные белки также могут локально вызывать воспаление". Шигетоши Сано сказал то, о чем "мракобесы" всех стран кричали еще в 2020 г.: "Не знаю, следует ли мне это говорить, но было обнаружено, что вакцинированные люди чаще заражаются коронавирусом, чем непривитые".

Впрочем, "антиваксеры" виноваты теперь не в том, что не прививались. А в том, что кричали о вреде участия в медицинских экспериментах недостаточно громко. Американский сайт IQfy разместил очень сердитый материл о подлости "антиваксеров": "В то время как мир изо всех сил пытается смириться с разрушительными последствиями пандемии COVID-19, один вопрос, который продолжает возникать, заключается в том, почему непривитые не сделали больше, чтобы предупредить нас о потенциальной опасности инъекций". Видимо, теперь непривитые должны молить привитых о прощении, потому что кровь привитых на руках непривитых…

Этот дайджест можно продолжать долго. Тайное становится явным, и последствия вакцинного геноцида скрыть не удастся. А может быть, России в ответ на западные угрозы военными трибуналами в связи с СВО провести свой международный трибунал, изобличающий медицинские эксперименты и опыты на людях? Прецедент в истории имеется. И поддержку Россия нашла бы во всем мире.

Источник - fondsk.ru