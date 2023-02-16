В Румынии проверят все здания, построенные турецкими компаниями

Премьер-министр Румынии Николае Чукэ поручил проверить все здания в стране, которые строили турецкие компании.
Об этом пишет румынское издание Capital.
"В Турции уже выявили компании, которые занимались строительством зданий в районах, сильно пострадавших от землетрясения. Теперь необходимо проверить, строили ли они что-то в Румынии. И, в зависимости от результата, определить меры, которые могут быть приняты на уровне каждого отдельного учреждения", - сказал Чукэ на заседании правительства.
Также он заявил о необходимости пересмотреть существующие в стране стандарты строительства, качества строительных материалов и их перепроверки.
Ранее голландский исследователь Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции за три дня до того, как оно произошло, написал в своем Twitter-аккаунте, что следующего землетрясения стоит ожидать Румынии.
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6 февраля в Турции произошли два землетрясения магнитудой 7,8 и 7,7, они затронули и несколько районов Сирии. В течение дня произошли афтершоки, которые ощущались также в Ливане, Ираке, Египте, Греции, на Кипре и в Израиле. Это землетрясение стало крупнейшим в Турции с 1939 года. В стране объявлен траур до 12 февраля. Посольство Турции объявило сбор гуманитарной помощи. Кыргызстан отправил в Турцию группу спасателей.
К 15 февраля было известно более чем о 40 тыс. погибших в Турции и Сирии.
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