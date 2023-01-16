Пассажирский самолет авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение в Индии

Пассажирский самолет авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение сегодня, 15 января, у города Покхара на западе Непала.

По предварительным данным, все пассажиры и экипаж погибли.

Как сообщают местные СМИ, на месте падения лайнера найдено не менее 40 тел.

Крушение произошло при взлете самолета. Это турбовинтовой среднемагистральный самолет АTR 72 производства франко-итальянского концерна ATR. Он может перевозить не более 74 пассажиров.

Всего на борту было 72 человека — 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Среди них — 10 иностранных граждан, в частности индийцы, австралийцы, французы, россияне и аргентинцы.

По словам представителя авиаперевозчика Сударшана Бартолы, «пока неизвестно, есть ли выжившие в результате авиакатастрофы».

На месте ЧП работают спасатели.



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