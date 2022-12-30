В Южной Корее зарегистрирована смерть от вируса, разлагающего мозг

В Южной Корее зарегистрирована первая смерть, связанная с «амебой, поедающей мозг».

Naegleria fowleri — одноклеточная амеба, обычно встречающаяся в теплой пресной воде. Подробности сообщает NDTV со ссылкой на The Korea Times.

По данным издания, мужчина в возрасте 50 лет скончался от инфекции Naegleria fowleri, которую обычно называют «амебой, поедающей мозг».

Согласно сообщению News Outlet со ссылкой на корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний, гражданин Кореи скончался после возвращения из Таиланда. Мужчина провел там в общей сложности четыре месяца.

У пациента появились симптомы менингита: головные боли, лихорадка, рвота, невнятная речь и ригидность затылочных мышц. Он скончался в больнице.

По данным корейского агентства здравоохранения, причина его смерти определена генетическим тестированием трех различных инфекций, вызывающих Naegleria fowleri. Тестирование показало, что в организме мужчины содержится ген, который на 99,6 процента идентичен гену, обнаруженному у больного менингитом.

По данным центров по контролю и профилактике заболеваний, национального агентства общественного здравоохранения США, Naegleria fowleri представляет собой амебу (одноклеточный живой организм), которая живет в почве и теплой пресной воде.

Ее называют «амебой, поедающей мозг», потому что она может вызвать инфекцию головного мозга, когда вода, содержащая амебу, попадает в нос. Болезнь заканчивается смертельным исходом.



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