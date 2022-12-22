Вдохновляющая речь Мбаппе, заставившая Францию отыграться в финале ЧМ-2022

Килиан Мбаппе выдал пламенную речь в перерыве финала ЧМ-2022 с Аргентиной - ее активно обсуждают в социальных сетях.

Сборная Франции отыгралась с 0:2 и довела игру до серии послематчевых пенальти, а 23-летний Мбаппе оформил хет-трик.

После первого тайма французы проигрывали после мячей Лионеля Месси и Анхеля Ди Марии.

"Мы не можем сделать хуже, чем у нас уже получилось, - приводит слова Мбаппе The Sun. - Сейчас мы возвращаемся на поле... И либо позволяем им играть так дальше, либо вступаем в эту игру. Как? Добавляем интенсивности в борьбе один на один и начинаем бороться с ними.

Ребята, это финал чемпионата мира. Они забили нам два гола, но мы проигрываем только два гола. Мы еще можем вернуться. Такой шанс бывает только раз в четыре года!"

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре. Француз в семи матчах отметился восемью забитыми мячами (два с пенальти). Также на счету 23-летнего нападающего две результативные передачи.





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