Илон Маск назван самым высокооплачиваемым гендиректором в мире

Маск возглавляет список четвертый год подряд.
Генеральный директор Tesla Илон Маск заработал более 10 миллиардов долларов в 2021 году, а это означает, что самый богатый человек в мире также является самым высокооплачиваемым генеральным директором на планете, передает Daily Mail.
Маск возглавляет список четвертый год подряд. Большая часть его зарплатного пакета состоит из различных опционов на акции, которые увеличили его личное состояние на 78 миллиардов долларов. Общее состояние Маска оценивается примерно в 269 миллиардов долларов.
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