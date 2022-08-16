Байден переписывает историю о фиаско США при выводе войск из Афганистана, - Дж.Тернер

Байден переписывает историю о фиаско США при выводе войск из Афганистана

Обзор американских социальных сетей

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США составил меморандум в защиту вызвавшей широкую критику операции по выводу войск из Афганистана, оправдав действия Вашингтона тем, что президент Джо Байден "не захотел посылать еще одно поколение американцев на войну, которая должна была закончиться уже давно".

Данный меморандум появился в тот самый момент, когда республиканцы из палаты представителей США заявили о планах опубликовать доклад с критикой операции по выводу войск и обвинить администрацию Байдена в том, что она не эвакуировала некоторых афганских военнослужащих, прошедших обучение в Штатах.

В свою очередь Белый дом обвинил республиканцев в создании "предвзятого доклада", который якобы "изобилует неточными характеристиками, выборочной информацией и ложными утверждениями".

"Возвращение наших войск домой укрепило нашу национальную безопасность, обеспечив нам лучшее положение для противостояния вызовам будущего и поставив Соединенные Штаты на более прочную лидерскую позицию в мире", - написала в докладе представитель Совета национальной безопасности Адриенн Уотсон.

Американские интернет-пользователи обсудили спор между двумя партиями под соответствующей публикацией Fox News.

"Байден все еще не может этого понять. Дело не в факте вывода войск - подавляющее большинство согласны с тем, что это было нужно. Дело в дилетантской манере, в которой была проведена операция, и в тех, кто остался позади", - объясняет i-ely523.

"Он никогда этого не поймет, потому что ему просто все равно", - отвечает BletchleyGirl.

"Тому, что произошло, нет оправдания. Все генералы предупреждали Байдена о том, что произойдет, и он все равно совершил самую большую ошибку в военной истории США. У него безупречный послужной список - он ошибается в 100% случаев", - подчеркивает spamcatchcan.

"Если вам приходится составлять меморандум в защиту своей операции, значит, вы знаете, что совершили ошибку", - считает johnn707.

"Хорошо сказано. Далее будет меморандум о том, что это Трамп виноват в украинском кризисе", - отвечает colclink.

"Они полагают, что прошло достаточно времени, чтобы они могли "раскрутить" красивую историю с единорогами и бабочками", - указывает fdeno.

"Это неудачное отступление из Афганистана явно усугубило ситуацию. Теперь наши вооруженные силы ослаблены. Спасибо Байдену, Остину и Милли!" - восклицает leeroydude.

"Слишком много ошибок во время операции и слишком ужасная стратегия говорят о том, что любые их оправдания не имеют никакого значения", - считает DarkSun.

"Левые имеют давнюю традицию переписывать историю. Однако обычно они ждут больше года, чтобы сделать это", - вспоминает freenbean_i_fonebone.

"Белый дом может составлять сколько угодно меморандумов в защиту различных тем, и все равно люди не поверят. Я не могу придумать ни одного оправдания тому, что произошло за первые два года правления Байдена", - негодует paulallen585.

"Меморандум не вернет 13 американских военнослужащих, погибших из-за некомпетентности Джо и Милли в Афганистане", - комментирует dogbreath761.

Напомним, что приход к власти в августе 2021 года в Афганистане радикального движения "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снизил рейтинг одобрения главы Белого дома Джо Байдена до 41%. Однако сейчас рейтинг одобрения работы президента находится уже ниже 30%.

Источник - REGNUM