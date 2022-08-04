США предупредили о возможных ответных мерах в связи с гибелью лидера "Аль-Каиды"

США призвали своих граждан быть бдительными в отношении возможного антиамериканского насилия за рубежом после убийства лидера "Аль-Каиды", передает Reuters.

Государственный департамент США предупредил, что убийство Соединенными Штатами лидера террористической организации может подтолкнуть сторонников "Аль-Каиды" к нападению на американские объекты или граждан, что чревато ростом антиамериканского насилия.

"После смерти аз-Завахири 31 июля 2022 года сторонники "Аль-Каиды" или связанных с ней террористических организаций могут попытаться атаковать объекты, персонал или граждан США. Государственный департамент считает, что теперь повышается вероятность антиамериканского насилия", - говорится в заявлении.

Гражданам США настоятельно рекомендуется сохранять высокий уровень бдительности и хорошо ориентироваться в ситуации во время поездок за границу, говорится в предупреждении.

"Текущая информация свидетельствует о том, что террористические организации продолжают планировать террористические атаки против интересов США во многих регионах по всему миру. В этих нападениях может использоваться широкий спектр тактик, включая операции самоубийц, убийства, похищения, угон самолетов и взрывы", - добавил он.

Напомним, в столице Афганистана в результате удара беспилотника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) был убит лидер "Аль-Каиды", который управлял террористической группировкой после смерти Усамы бен Ладена. Он помогал организовывать нападения на США 11 сентября, в которых погибло около 3000 человек.



URL: https://kaktus.media/464666