США призвали своих граждан быть бдительными в отношении возможного антиамериканского насилия за рубежом после убийства лидера "Аль-Каиды", передает Reuters.
Государственный департамент США предупредил, что убийство Соединенными Штатами лидера террористической организации может подтолкнуть сторонников "Аль-Каиды" к нападению на американские объекты или граждан, что чревато ростом антиамериканского насилия.
"После смерти аз-Завахири 31 июля 2022 года сторонники "Аль-Каиды" или связанных с ней террористических организаций могут попытаться атаковать объекты, персонал или граждан США. Государственный департамент считает, что теперь повышается вероятность антиамериканского насилия", - говорится в заявлении.
Гражданам США настоятельно рекомендуется сохранять высокий уровень бдительности и хорошо ориентироваться в ситуации во время поездок за границу, говорится в предупреждении.
"Текущая информация свидетельствует о том, что террористические организации продолжают планировать террористические атаки против интересов США во многих регионах по всему миру. В этих нападениях может использоваться широкий спектр тактик, включая операции самоубийц, убийства, похищения, угон самолетов и взрывы", - добавил он.
Напомним, в столице Афганистана в результате удара беспилотника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) был убит лидер "Аль-Каиды", который управлял террористической группировкой после смерти Усамы бен Ладена. Он помогал организовывать нападения на США 11 сентября, в которых погибло около 3000 человек.
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