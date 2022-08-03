"Черный рынок оружия". Новая опасность для ЦА и Кыргызстана

Это дало свои последствия в возможности возвращения страны в мирное русло, после воцарившегося там хаоса.

Когда американцы уходили из Афганистана, они оставили там много оружия и боеприпасов - на сотни миллионов долларов. В итоге достижения современной военной техники оказались в руках боевиков и неконтролируемых групп людей. Это дало свои последствия в возможности возвращения страны в мирное русло, после воцарившегося там хаоса.

Опасность - на десятилетия

Подобное сейчас происходит и на Украине. Американско-западный законопроект о ленд-лизе продолжается снабжать власти этой страны неконтролируемым количеством оружия и боеприпасов. Ранее СМИ сообщили о планах ЕС и НАТО ужесточить контроль за передачей снаряжения республике. По мнению аналитиков, последствия недальновидной политики Запада по накачке Украины оружием будут ощущаться и в последующие десятилетия.

"Все эти вооружения прибывают на юг Польши, доставляются до границы, а затем для дальнейшей перевозки просто распределяются по транспортным средствам: грузовикам, фургонам, иногда личным автомобилям. И с этого момента их местонахождение нам неизвестно, мы понятия не имеем, куда они отправляются, где применяются и, вообще, остаются ли они в стране", - пишет Financial Times.

"Противотанковые ракеты Javelin, которые поставляли Соединенные Штаты, были проданы в DarkNet по 30 тысяч долларов за штуку, а обошлись они правительству США в 240 тысяч долларов. За примерно 12% от первоначальной стоимости вы можете купить это оружие и использовать его, чтобы делать всякие пакости", – сообщил Ричард Блэк, полковник морской пехоты США в отставке.

За 4,5 месяца военной спецоперации Запад отгрузил Киеву вооружения и техники более чем на 10 миллиардов долларов. Львиная доля этого оружия уже всплывает в странах Европы и Ближнего Востока, видели его и у боевиков запрещенных организаций в Афганистане…

Опасность в том, что США и Запад видят следующей "горячей точкой" именно Центральную Азию. Поэтому, наличие современного оружия у различных течений, как, например, группировка "Южный Туркестан", вызывает серьезные опасения.

Новые угрозы для региона

Нападение с территории Афганистана с украинским оружием – всего лишь вопрос времени. Особенно, если страны региона будут оставаться отстраненными друг от друга и существующих глобальных угроз.

Как отметил эксперт по вопросам национальной безопасности Таалайбек Джумадылов, анализ ситуации, складывающейся на Украине и вокруг Украины, показывает, что ставки растут.

"Специальная военная операция по факту трансформировалась в Третью мировую "прокси-войну". Следует признать: не объединённый Запад оказывает помощь Украине в её "войне с Россией", а, наоборот, Украина помогает Западу путём предоставления ему своей территории, своих людских и других ресурсов для решения геополитических целей по истощению Российской Федерации", - считает он.

По его мнению, перед лицом новых глобальных вызовов - в геополитике, геоэкономике, в войне цивилизаций и ценностей и т.д. - с учётом имеющихся угроз, пришло время для нашего региона: во-первых, забыть обо всех противоречиях и разногласиях, отказаться от взаимных упрёков и демонстрации своей "большей значимости".

"Необходимо осознать, что только в этом случае наш регион имеет шанс стать полноправным субъектом международных отношений в формирующемся новом миропорядке, а не превратиться в объект выяснения отношений крупных геополитических игроков", - подчеркнул Джумадылов.

То, что ситуация со спецоперацией России на Украине полностью меняет геополитическую ситуацию в мире, в связи с чем идет переориентирование экономических, дипломатических и всех других отношений не только на евразийском, но и на мировом пространстве, подчеркивает и эксперт по безопасности КР Мурат Бейшенов.

"Проявляются новые тенденции, которые касаются не только политических и экономических вопросов, они влияют и качественно меняют миграционные и иммиграционные процессы, и каждое государство должно быть к этому готово. Запад пока выигрывает информационную войну по украинской теме, одерживая серьезные победы в медиа пространстве, которые влияют на общественные процессы в регионе. Они очень активно работают на медийном фронте, идеологически обрабатывая все мировое сообщество. Мне кажется, России тоже нужно усилить работу в этом направлении", - уверен М. Бейшенов.

Террористы с современными боеприпасами

Эксперт Нурлан Алиев также уверен, что основной упор странам надо сейчас делать на безопасность.

"Проблема вооружения Украины действительно серьезная. Накачка продолжается, "черный рынок" пополняется. Оружие и боеприпасы, при том современные, растекаются по всему миру. Для ЦА и его государств это плохо, несмотря на видимую отдаленность от этого государства. Ситуация в регионе становится все напряженной, в Афганистане создаются новые батальоны из выходцев с Таджикистана и Узбекистана. Они преследуют свои цели, далекие от идей "Талибана". При наличии такого современного вооружения они могут сделать попытку прорыва в свои государства. По крайней мере, такая угроза существует. Тем более, на фоне активизации Запада в регионе. Поэтому, сейчас странам надо определиться в своих позициях и усилить сотрудничество в сфере безопасности. В противном случае украинский сценарий, как это было в 2014 году, может повториться в любой из государств ЦА", - заключил Нурлан Алиев.

США и их союзники прикладывают максимальные усилия, чтобы навязать всему миру свою картину мира, используя этот инструмент для решения собственных геополитических задач. Особенно это касается ситуации на Украине. Осталось очень мало людей, в том числе и в нашей стране, которые могут мыслить критически, анализировать и сопоставлять факты. Вот только Вашингтон и европейские столицы вряд ли искренне озабочены проблемами стран Центральной Азии, которые они рассматривают лишь как инструмент в своем противостоянии с Россией и Китаем. И ситуация на Украине – тому яркий пример.





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