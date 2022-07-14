Экс-советник Трампа признал планирование госпереворотов в других странах

Как человек, который помогал планировать государственные перевороты, не здесь, а в других местах, это требует много работы
Бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что помогал планировать государственные перевороты в других странах, пишет "Интерфакс".
"Как человек, который помогал планировать государственные перевороты, не здесь, а в других местах, это требует много работы", - заявил Болтон в интервью телеканалу CNN.
На просьбу ведущего уточнить, о каких госпереворотах шла речь, Болтон упомянул неудачную попытку государственного переворота в Венесуэле в 2019 году. При этом он добавил, что правительство США не имело к этому "особого отношения".
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