Байден - жертва аборта. США охватили многотысячные протесты, - А.Резчиков

Байден с треском провалил свое главное обещание

Многие простые американки в одночасье превратились в мощнейшую движущую силу по всей стране



США охватили многотысячные протесты после отмены Верховным судом конституционного права женщин на аборт. Происходящее указывает не только на углубление раскола и усиление реваншистских настроений в американском обществе, но и на серьезные перемены за пределами страны, вплоть до изменения позиции по украинскому вопросу. Раздражение и разочарование выразили многие мировые лидеры, в том числе ближайшие союзники США.

Америку захлестнули многотысячные акции протеста в ответ на решение Верховного суда отменить знаменательное решение полувековой давности по делу "Роу против Уэйда", гарантирующее конституционное право на аборт. После этого вердикта судей законы, запрещающие аборты в США, должны вступить в силу в 17 штатах.

Как только стало известно о решении суда, толпы людей собрались перед федеральным зданием в центре Чикаго, а затем прошли маршем по улицам, скандируя: "Мое тело! Мой выбор!" Среди них были те, кто считает, что женщины будут вынуждены делать аборты в подпольных условиях или самостоятельно. Среди демонстрантов множество женщин, некоторые из которых не скрывали слез. Протестующие, сообщает местная пресса, провели шумные демонстрации возле Капитолия Джорджии в Атланте и напротив Капитолия Висконсина в Мэдисоне. А во Флинте, штат Мичиган, сотни людей заблокировали тротуары перед зданием местной прокуратуры. Тысячи людей прошли маршем по центру Сиэтла, в Лос-Анджелесе протестующие заблокировали движение по одной из самых оживленных улиц города.

Накануне вечером в Фениксе правоохранительные органы разогнали толпу слезоточивым газом при попытке прорваться в здание Сената Аризоны. Никто из участников акции задержан не был. Крупные шествия, демонстрации и акции состоялись в Ричмонде, штат Вирджиния, Флориде, Южной Каролине и многих других уголках страны. Среди американцев есть опасения, что Верховный суд не остановится и в будущем начнет ограничивать другие права, включая равенство в браке, именно поэтому акции проходят даже в тех штатах, где аборты остаются разрешенными.

Президент США Джо Байден поручил министерству здравоохранения и социальных служб принять меры для обеспечения доступности лекарств для абортов и противозачаточных средств "в максимально возможной степени", а его администрация планирует защитить право на поездку в другой штат для аборта. Байден подчеркнул, что суд впервые отменил конституционное право, назвав это "печальным днем для суда и для страны". "Избиратели должны сделать так, чтобы их голоса были услышаны", – сказал Байден, призвав их избрать кандидатов, которые восстановят право на аборт на уровне Конгресса и на местном уровне.

Не остался в стороне главный политический противник Байдена, экс-президент Дональд Трамп, который во время своего пребывания на посту назначал в Верховный суд консервативных судей, выступающих за отмену абортов. "Сегодняшнее решение является наибольшей победой для жизни в поколении, наряду с другими недавно принятыми решениями, которые стали возможны только благодаря тому, что я сделал все обещанное, включая номинирование и включение трех очень уважаемых и сильных защитников конституции в Верховный суд США", – заявил Трамп.

Мировая реакция на происходящее в Америке последовала незамедлительно. Как заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, абортов меньше не станет, но сама процедура будет более опасной. Он назвал репродуктивные права неотъемлемой частью прав женщин и прав человека в более широком смысле. По его словам, около 45% абортов по всему миру проводятся небезопасным методом. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что разочарованы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал решение судей "большим шагом назад", а премьер-министр Канады Джастин Трюдо написал в Twitter, что "новости, поступающие из Соединенных Штатов, ужасны". Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере прокомментировал события словами "серьезным шагом назад для прав женщин". В том, что "запрет абортов никогда не приводит к уменьшению количества абортов, а только к увеличению числа небезопасных абортов", уверен премьер-министр Бельгии Александр де Кро.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал право на совершение аборта фундаментальным для всех женщин, оно должно быть защищено. Правящая в стране партия "Ренессанс" подготовит законопроект о закреплении в конституции права на аборты. Таким образом, европейские лидеры выступили единым фронтом против перемен в стране, которая считается их главным союзником и во многом чуть ли не навязывает свою точку зрения по самым разным вопросам, в том числе касаемо украинского кризиса.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев убежден, что сейчас американское общество еще больше расколото, чем это было после президентских выборов в 2020 году, решение судей "увеличивает культурологическую пропасть между либеральной и консервативной Америкой". "Происходящее в США является разновидностью контрреволюции или популизмом наоборот. Эти тенденции усиливаются с момента последних президентских выборов. Консервативная контрволна продолжит набирать свои силы – ближе к промежуточным выборам в Конгресс в ноябре и даже к президентским в 2024 году", – считает Васильев.

Эксперт добавляет, что демократическая коалиция, которая начала распадаться под влиянием экономических и прочих негативных факторов, теперь будет укрепляться за счет "революционного дыхания, которое, казалось, полностью выдохлось". "Традиционно левоцентристский женский электорат, настроенный на защиту своих прав, дает демократам некий шанс сколотить коалицию и постараться достойно встретить красную (республиканскую) волну. Потенциал синей (демократической) волны существует – это возможность объединить миллионы демократических избирателей вокруг своих кандидатов. Байден уже сказал, что ожидает осенью миниреволюцию", – пояснил Васильев.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов указывает, что американской администрации не удалось выполнить главное предвыборное обещание Байдена – преодолеть разногласия и стать президентом для всех американцев.

"Более 70 млн избирателей, которые в 2020 году поддержали Дональда Трампа, никуда не делись и не отошли от своих взглядов. Они продолжают настаивать на том, чтобы взять политический реванш за, как они считают, украденную победу Трампа на выборах. Такой раскол американского общества очень опасен, поскольку мешает проведению последовательного курса внутри страны и на международной арене, он связывает руки администрации Байдена и будет заставлять его идти на разные компромиссы. Это означает, что в ближайшем будущем США едва ли будут выступать в качестве ответственного международного игрока, способного реализовывать долгосрочную политическую линию", – считает Кортунов.

Когда Байден пришел к власти, то в Европе сложилось впечатление о быстром восстановлении трансатлантического единства. Причем эти ожидания касались не только внешней политики, отношений к России и Китаю, но и гармонизации внутриполитических процессов. "По решению Верховного суда мы видим, что такой гармонизации не происходит. В большинстве европейских стран побеждают центристские, левоцентристские силы, вся Скандинавия оказалась во власти левых, а в США, наоборот, мы наблюдаем подъем консервативной волны, что скажется на итогах промежуточных выборов в Конгресс в ноябре этого года. Поэтому внутренний вопрос, не имеющий отношения к международным отношениям, породил такую нервозную внешнюю реакцию", – пояснил Кортунов.

Столь бурная реакция в мире, добавляет Васильев, была ожидаемой, тем более со стороны Франции. "Женщины играют большую роль во Франции, Германии и других странах. Но именно Париж впереди планеты всей с точки зрения борьбы за права человека. Поэтому Европа начинает оживляться, реанимировать женский электорат. Со стороны развитых стран, в основном европейских, можно ожидать охлаждения взаимоотношений с США. У Америки и Европы разные пути. Разговоры об объединении вокруг Украины могут быть ослаблены", – прогнозирует главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

Однако среди стран третьего мира и Персидского залива США могут заручиться дополнительной поддержкой, полагает Васильев. "В арабских странах, где процветает философия хиджаба и существует поддержка традиционных систем ценностей, может возрасти некий позитивный образ США. В странах с традиционным взглядом на роль женщины в обществе не исключен рост престижа Америки", – полагает собеседник.

Кортунов подчеркивает, что громкое решение по запрету абортов принял Верховный суд, а не администрация Байдена, более того, нынешний состав суда складывался благодаря нескольким назначениям Трампа – политического оппонента действующего президента. "В арабском мире понимают, что с Байденом Америка не кончается, будут и другие политики, поэтому арабы очень осторожно подходят к любым предложениям Белого дома, понимая, что неизвестно, продолжит ли Демократическая партия находиться у власти через два с половиной года. Не будем забывать, что в конце прошлого года Байден проводил свой знаменитый саммит демократий, на котором не было никого из консервативных монархий стран Персидского залива. В картине мира Байдена главная борьба разворачивается между демократиями и автократиями, поэтому арабские страны никак не вписываются в число союзников США", – подытожил Кортунов.

Источник - НГ