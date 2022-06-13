Путин отправил в отставку Поклонскую

Президент Путин освободил Поклонскую от должности заместителя главы Россотрудничества.

Президент Владимир Путин уволил Наталью Поклонскую из Россотрудничества, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", — говорится в документе.

Сама Поклонская сообщила, что ее отставка связана с переходом на другую работу.

"Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие", — написала она в Telegram-канале.

Поклонская стала заместителем главы Россотрудничества в феврале. Своей задачей она называла защиту прав соотечественников за рубежом. В середине октября прошлого года Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. Но сперва возникла заминка с ее отъездом на новое место работы, а в середине января она отказалась от назначения по личным обстоятельствам.

Наталья Поклонская родилась в 1980 году в Ворошиловградской (ныне Луганской) области Украины. С 2002 года служила на разных прокурорских должностях в Крыму. В 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией, ее назначили прокурором Республики Крым.

С 2016 года Поклонская была депутатом Госдумы седьмого созыва. Она собиралась участвовать в праймериз "Единой России" и в 2021 году, но затем сняла свою кандидатуру.

Источник: РИА Новости.