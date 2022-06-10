Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что будет баллотироваться в президенты

"Кандидатом на президентские выборы от Народного альянса является Реджеп Тайип Эрдоган"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящие выборы главы государства, пишет Daily Sabah.
Эрдоган подтвердил, что баллотируется на пост главы государства от Народного альянса.
"Кандидатом на президентские выборы от Народного альянса является Реджеп Тайип Эрдоган", - заявил он, выступая на митинге правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Измире.
Он добавил, что следующие общенациональные выборы в Турции пройдут вовремя, в середине июня следующего года, положив конец спекуляциям о досрочных выборах.
Напомним, в июне 2023 года в Турции пройдут общенациональные выборы, на которых избиратели выберут президента, а также всех 600 членов парламента. Президент и парламентские законодатели избираются на пятилетний срок, хотя президент также имеет право назначить досрочные выборы. Согласно новой системе глава государства ограничен двумя полными сроками полномочий.
Источник: vb.kg
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