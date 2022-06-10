Мы не советуемся с Назарбаевым, – спикер сената Казахстана

Все вопросы отрегулированы в нашей Конституции.
С Нурсултаном Назарбаевым больше не советуются, да и вообще он не вмешивается в политику Казахстана. Такое заявление сделал спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев, назвав, по сути, первого президента обычным пенсионером – рядовым гражданином страны, передает Politic.
«Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на сегодня не вмешивается в политику. Вы, наверное, это сами видите. Конечно, в масштабных мероприятиях как референдумы, выборы, он может участвовать как гражданин страны. <...> Но в качестве политика, как первый президент не вмешивается в политику Казахстана», – сказал Ашимбаев, отвечая на вопросы журналистов. Все законодательные вопросы, подчеркнул он, решаются в соответствии с Конституцией, в которой указаны права правительства, сената и мажилиса.
Председатель сената также добавил, что высокопоставленные чиновники не согласуют решения с первым президентом: «Мы не советуемся с первым президентом, такой меры нет. Я так не говорил. В настоящее время все ветви власти, все государственные органы осуществляют свои полномочия на законодательном уровне».
Отвечая на вопросы журналистов о привилегиях и защите бывших президентов, Ашимбаев напомнил, что из Конституции уже убраны нормы, касающиеся первого президента. Конституционный закон о нем также утрачивает свой статус.
«Все вопросы отрегулированы в нашей Конституции. Это статусы экс-президентов, их защищенность, какие-то привилегии. Мы же убрали те нормы, которые касались елбасы, членов его семьи. Теперь теряет силу конституционный закон о первом президенте. Раз мы его убрали в Конституции, теряет силу и этот закон», - добавил он.
Источник: centralasia.media
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