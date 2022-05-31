Байден решил не поставлять Киеву ракеты, способные долететь до РФ. Реакция Медведева

Между тем британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал, посвященный заявлению главы США.

Высказывание главы США прозвучало на фоне публикаций о готовящейся отправке на Украину американских ракетных систем залпового огня.

Вашингтон не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России. Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил президент США Джо Байден.

Высказывание главы государства прозвучало на фоне публикаций о готовящейся отправке на Украину американских ракетных систем залпового огня.

Сенат США 19 мая одобрил закон о выделении дополнительной поддержки Украине на сумму около 40 миллиардов долларов. Байден подписал документ 21 мая.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал решение американского президента разумным.

"Разумно! Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России выполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находятся совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо", — написал Медведев в Telegram.

Между тем британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал, посвященный заявлению главы США."Россия напугала Байдена. Опять!" — прокомментировал статью интернет-пользователь sleepysam.

"Наконец-то толковое решение от Байдена. Интересно, кто за Джо его принимал", — пошутил Kelly_S.

"Может, миллиарды на Штаты потратить, а не забрасывать вооружением другие страны?" — удивился YassieMan.

"В какой момент Украина внезапно стала нашим лучшим другом и ближайшим союзником? По-честному, до этого конфликта сколько из вас знали, где она находится и как выглядит ее флаг? Кто-нибудь из вас знает историю Украины хотя бы с 2014 года?" — задался вопросами Okthen21.

"Боже мой, кот выпрыгнул из мешка! США, Великобритании и Европе не нужно, чтобы Украина победила и конфликт закончился. Им нужно затянуть боевые действия, чтоб их военно-промышленные комплексы продолжали делать денежки", — выразил мнение Mikey2016.

Источник: sputnik.kg