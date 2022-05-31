Советник Зеленского спрогнозировал, сколько будет продолжаться война

«Это уже не «Кто больше собьет самолетов» или «Кто разобьет воздушный десант».
Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович уверен, что победа в войне займет несколько месяцев. Об этом пишет Unian.
«Я хочу, чтобы поняли очень важную вещь. «Спецоперацию» мы уже победили российскую. А войну еще предстоит победить. И она будет долгой. Несколько месяцев как минимум», - сказал он.
По словам Арестовича, сменился темп, сменилась логика происходящего и приемы, способы борьбы.
Теперь необходимо выиграть войну на 4 фронтах: военном, дипломатическом, информационном, экономическом, сказал он.
«Это уже не «Кто больше собьет самолетов» или «Кто разобьет воздушный десант». Это о том, кто выиграет на дипломатических площадках, на санкционных площадках, кто выиграет в информационном противодействии с Западом и так далее. Российские возможности все еще больше, чем наши: в финансовом отношении и далее…», - сказал Арестович.
Источник: centralasia.media
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