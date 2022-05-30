Оспа обезьян выявлена в 23 странах, - ВОЗ

По состоянию на 26 мая в ВОЗ поступили сведения о 257 подтвержденных случаях и около 120 предполагаемых

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что с 13 мая оспа обезьян обнаружена в 23 странах, не являющихся эндемичными.

Как отмечается в распространенном в Женеве вечером 29 мая информационном бюллетене ВОЗ, неожиданное появление этой болезни одновременно в целом ряде государств, не являющихся для нее эндемичными, указывает на возможное существование в течение какого-то времени невыявленной передачи вируса.

«По состоянию на 26 мая в ВОЗ поступили сведения о 257 подтвержденных случаях и около 120 предполагаемых. Информации о смертях не поступало», - говорится в сообщении. Основная часть заболевших - это «мужчины, имевшие секс с мужчинами». ВОЗ ожидает, что будут выявлены новые случаи заболевания, «поскольку в неэндемичных странах расширяется наблюдение».

Вирус оспы обезьян получил распространение в ряде стран Западной Европы и на других континентах. За последнее время случаи заражения были зарегистрированы, в частности, в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, боли в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела. По данным ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.



Источник: centralasia.media