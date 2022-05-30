Участие Зеленского в разговоре Путина с Эрдоганом не планируется, - Песков

Последний раз переговоры России и Украины в очном формате состоялись 29 марта в Стамбуле.

Запланированный на понедельник, 30 мая, телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пройдет в двустороннем формате, без участия президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Двусторонний формат», — сказал Песков в беседе с агентством «Интерфакс».

Президент Турции неоднократно высказывался о желании провести совместный разговор с президентами России и Украины. Последний раз переговоры России и Украины в очном формате состоялись 29 марта в Стамбуле.

Источник: centralasia.media