Тот, кто хочет поражения России "на поле боя", просто не знает ее — Лавров

Западные политики, произносящие такие "заклинания", наверное, плохо учились в школе, сказал глава МИД.

Политики Запада, заявляющие о необходимости добиться поражения России "на поле боя", наверное, плохо учились в школе и не знают, что такое Россия. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров , выступая в рамках проекта гимназии имени Евгения Примакова "100 вопросов лидеру".

"Говорят, что Россия должна "потерпеть поражение", они должны "победить Россию", добиться того, чтобы она "проиграла на поле боя". Уверен, что вы знаете историю лучше, чем западные политики, которые произносят такие "заклинания". Наверное, они плохо учились в школе. Делают неправильные выводы из своего понимания прошлого и того, что такое Россия", — сказал Лавров.

"Убежден, что все это закончится. Запад в очередной раз признает реальность, которая создается "на земле". Будет вынужден признать, что нельзя безнаказанно постоянно наступать на российские жизненные интересы, русских, где бы они не жили", — отметил глава российского МИД.

Источник: sputnik.kg