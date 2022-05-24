Белому дому пришлось пояснять, что имел в виду Байден, говоря о Тайване

Ранее заявление Байдена вызвало возмущение властей Китая.
Президент США Джо Байден, говоря о готовности к военному участию в защите Тайваня, имел в виду поставки оружия для самообороны острова, передает РИА Новости заявление Белого дома.
Заявление, вызвавшее возмущение в Китае, прозвучало в ходе визита Байдена в Японию.
"Наша политика не изменилась. Он подтвердил нашу политику "одного Китая" и приверженность миру и стабильности по обоим берегам Тайваньского пролива. Он также подтвердил наши обязательства, зафиксированные в законе "Об отношениях с Тайванем", предоставить Тайваню военные средства для самообороны", — цитирует NBC неназванного чиновника Белого дома.
Представители КНР требуют от США прекратить военные связи с Тайванем и перестать посылать "ложные сигналы сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, во избежание серьезных последствий для отношений вооруженных сил Китая и США, а также для мира и стабильности в Тайваньском проливе".
Источник: Sputnik.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!