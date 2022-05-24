Белому дому пришлось пояснять, что имел в виду Байден, говоря о Тайване

Ранее заявление Байдена вызвало возмущение властей Китая.

Президент США Джо Байден, говоря о готовности к военному участию в защите Тайваня, имел в виду поставки оружия для самообороны острова, передает РИА Новости заявление Белого дома.

Заявление, вызвавшее возмущение в Китае, прозвучало в ходе визита Байдена в Японию.

"Наша политика не изменилась. Он подтвердил нашу политику "одного Китая" и приверженность миру и стабильности по обоим берегам Тайваньского пролива. Он также подтвердил наши обязательства, зафиксированные в законе "Об отношениях с Тайванем", предоставить Тайваню военные средства для самообороны", — цитирует NBC неназванного чиновника Белого дома.

Представители КНР требуют от США прекратить военные связи с Тайванем и перестать посылать "ложные сигналы сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, во избежание серьезных последствий для отношений вооруженных сил Китая и США, а также для мира и стабильности в Тайваньском проливе".

Источник: Sputnik.