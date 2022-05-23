В КНДР число заболевших "неизвестной лихорадкой" превысило 2,4 млн человек

За последние сутки в стране зарегистрировали более 167 тысяч новых пациентов с высокой температурой.

В КНДР общее число зараженных коронавирусом, который власти называют "неизвестной лихорадкой", увеличилось до 2,4 миллиона человек, сообщает агентство Рёнхап.

За последние сутки в стране зарегистрировали более 167 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще одного умершего.

Ранее сообщалось, что из-за выявления в Северной Корее случаев заражения коронавирусной инфекцией власти ввели в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда". По указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах объявлен локдаун, чтобы остановить распространение "зловредной пандемии" и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.

Число больных, у которых зафиксировали повышенную температуру с конца апреля по 22 мая, составило 2,81 миллиона человек; 2,33 миллиона из них уже выздоровели, почти 480 тысяч еще проходят лечение. Точных данных о том, сколько пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, нет.

На данный момент общее число умерших составляет 68 человек. Известно, что как минимум у одного из них анализ выявил вариант омикрон-штамма BA.2 (так называемый "стелс-омикрон").



Источник: sputnik.kg