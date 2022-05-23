Сроки вступления Украины в ЕС, пристыженная Норвегия, лидер Польши в Киеве. СМИ о главном

Литва больше не импортирует российскую электроэнергию.
"Русская служба Би-би-си", Meduza и другие издания коротко рассказали о том, что за последние сутки происходило в Украине, а также в мире - на фоне военных действий в этой стране.
- Процесс вступления Украины в ЕС может растянуться "на 15 или 20 лет", заявил в воскресенье французский министр по европейским делам Клеман Боне.Норвегия ответила отказом на предложение делиться с Украиной своей прибылью от экспорта нефти и газа. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал получение Норвегией 100 млрд евро от продажи энергоносителей "жированием на войне".
- Президент Польши Анджей Дуда выступил в Верховной раде Украины и стал первым с 24 февраля иностранным лидером, кто сделал это "живьем", а не по видео. Он еще раз заверил, что Польша полностью поддерживает Украину.
- Украина вышла из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне.
- Мединский обвинил Украину в замораживании переговоров.
- Bloomberg: "Аэрофлоту" из-за дефицита запчастей через три месяца придется начать разбирать свои самолеты.
- Верховная рада одобрила продление срока действия военного положения и мобилизации в Украине до 23 августа.
- СМИ и украинские власти сообщили о взрыве в доме главы "новой администрации" Энергодара. Самоназванный мэр и его охранники ранены.
- Литва больше не импортирует российскую электроэнергию.
- Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил о попытках российских военных атаковать Северодонецк сразу с четырех сторон.
- Дагестанская школьница выступила против войны на Последнем звонке. И потом извинилась на камеру.
- Guardian: YouTube массово вычищает пророссийские каналы, поддерживающие войну.
Источник: kaktus.media
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