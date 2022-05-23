Алиев и Пашинян договорились о запуске комиссии по границе в Карабахе

На сайте президента Азербайджана сообщается только о факте встречи, информация о достигнутых договоренностях не приводится.
В Брюсселе состоялась третья встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Европейского совета Шарля Мишеля по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте премьер-министра Армении.
«По итогам обсуждения достигнуты договоренности о дальнейшем ходе работы по открытию региональных коммуникаций и запуску работы Комиссии по вопросам демаркации и безопасности границ», — сказано в сообщении.
Стороны также обсудили подготовку «к переговорному процессу по нормализации отношений между двумя странами» и гуманитарные вопросы. Новая трехсторонняя встреча планируется в июле или августе.
В заявлении, которое опубликовал Совет ЕС, также сообщается, что «в ближайшие дни» пройдет первое совместное заседание пограничных комиссий, которые обсудят делимитацию границы.
Кроме того, как указано в сообщении Совета ЕС, стороны договорились «о принципах пограничного управления, безопасности, земельных сборов, а также таможенных пошлин в контексте международных перевозок» и продолжении обсуждения будущего мирного соглашения. Работу по этим вопросам продолжат уполномоченные лица.
На сайте президента Азербайджана сообщается только о факте встречи, информация о достигнутых договоренностях не приводится.
О создании комиссии по делимитации Баку и Ереван договорились во время предыдущих трехсторонних переговоров в начале апреля. Незадолго до этого ситуация в Нагорном Карабахе обострилась: в марте азербайджанские военные заняли армянское село Парух (азерб. Фарух) в Карабахе, которое находится в зоне ответственности российских миротворцев. Они находятся там по соглашению 2020 года, которое было заключено после завершения последнего военного конфликта на территории региона.
В то же время Азербайджан предложил Армении проект мирного договора, который так и не был заключен после окончания конфликта в 2020 году, а Армения дала ответ на этот документ. Одним из пунктов проекта является делимитация и демаркация границ.
Источник: centralasia.media
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