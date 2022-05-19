Эрдоган заявил, что у него нет намерений разрывать отношения ни с Путиным, ни с Зеленским

Эрдоган также заявил, что Анкара не может разорвать отношения с Москвой, а также отказаться от поставок российского газа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него нет намерений разрывать отношения ни с президентом России Владимиром Путиным, ни с президентом Украины Владимиром Зеленским и он продолжает «телефонную дипломатию» с обеими сторонами. Об этом он заявил в беседе с молодежью, его выступление опубликовано в его Twitter.

«Мы проводим сбалансированную политику в отношениях и с Россией, и с Украиной. У меня нет намерений разрывать связи ни с господином Путиным, ни с Зеленским», - сказал он.

Президент Турции напомнил, что он также направлял для переговоров с российскими и украинскими партнерами своего официального представителя Ибрагима Калына. «Мы продолжим делать все это в предстоящий период, потому что развязывание новой мировой войны не принесет пользы ни нашему региону, ни миру», - отметил он.

Эрдоган также заявил, что Анкара не может разорвать отношения с Москвой, а также отказаться от поставок российского газа. В качестве примера сотрудничества двух стран он привёл в пример строительство первой в Турции АЭС «Аккую», которая должна заработать в 2023 году и в возведении которой принимает участие «Росатом».

«С Россией у нас проект АЭС «Аккую». В следующем году мы завершим этот проект, откроем его. Это для нас очень серьезный источник», — сказал Эрдоган.

Кроме того, Турция получает из России половину необходимого ей газа, добавил он.

«Мы получаем 50% объемов природного газа из России. Для нас это стратегический вопрос, и это стратегические отношения. Мы не можем их разорвать», — заявил Эрдоган.

О том, что Турция не может позволить себе конфликт с Россией, писал журнал National Interest. По его информации, российские поставки на 45% обеспечивают страну газом, на 17% — нефтью и на 70% — пшеницей, важную роль играет и туристический поток, который в прошлом году составил почти пятую часть от всех приезжающих в Турцию путешественников.

Источник: centralasia.media