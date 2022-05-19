Потоки денежных переводов в страны Центральной Азии резко сократятся, - Всемирный банк

Этот рост был во многом обусловлен усилением экономической активности в Европейском союзе и восстановлением цен на энергоносители.

Всемирный банк опубликовал прогноз о развитии потоков денежных переводов в странах мира, включая Центральную Азию, в 2022 году. Переводы в государства Центральной Азии, основным источником которых является Россия, скорее всего, резко сократятся, говорится в обзоре «Миграция и развитие».

В 2021 году приток денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии увеличился на 7,8%, достигнув исторического максимума в 74 млрд долларов, отмечает ВБ. Этот рост был во многом обусловлен усилением экономической активности в Европейском союзе и восстановлением цен на энергоносители.

Поступления денежных переводов составили в Узбекистане 13% от ВВП страны в 2021 году, в Таджикистане — 34% ВВП, в Кыргызстане — 33%, что говорит о сильной зависимости экономик этих стран от переводов трудовых мигрантов. В 2020 году число сезонных трудовых мигрантов из этих трёх стран в России составило 7,8 млн человек.

Российское вторжение в Украину, вероятно, крайне неблагоприятно скажется на поступлениях денежных переводов в страны Центральной Азии. Ближайшие прогнозы относительно денежных переводов в регион, которые, как ожидается, упадут на 1,6% в 2022 году, весьма неопределённы, подчёркивает ВБ. Масштаб падения зависит от масштабов войны и санкций в отношении исходящих платежей из России.

Резкий спад экономической активности в России ослабит потоки трудовых мигрантов и их способность переводить денежные средства в свои страны. Сокращение переводов в сочетании с ростом цен на продовольствие, удобрения и нефть увеличивает риски для продовольственной безопасности и усугубит бедность во многих странах, зависящих от переводов из России.

В целом же по миру ВБ ожидает увеличение потоков денежных переводов в страны с низким и средним уровнем дохода в этом году на 4,2% до 630 млрд долларов. Объём переводов в Украину, которая является крупнейшим получателем в регионе Европы и Центральной Азии, в этом году вырастет более чем на 20%.

Война на территории Украины повлияла на международные платёжные системы, что отразилось на трансграничных потоках денежных переводов. Отключение России от SWIFT добавило к участию в международных платёжных системах аспект национальной безопасности, отмечено в обзоре.

«Трансграничные платёжные системы, вероятно, станут многополярными и менее совместимыми между собой, что замедлит прогресс в снижении комиссий за денежные переводы», — описывает этот эффект Дилип Ратха, ведущий автор доклада о миграции и денежных переводах и руководитель Глобального партнерства по распространению знаний о миграции и развитии (KNOMAD).

ВБ пишет и о высокой стоимости переводов: средняя стоимость отправки 200 долларов составила 6% в четвёртом квартале 2021 года. Это в два раза превышает целевой показатель в 3%, предусмотренный Целями устойчивого развития ООН, отмечают эксперты.

По данным Всемирного банка, дешевле всего отправлять деньги в Южную Азию (стоимость перевода — 4,3%), а дороже всего — в страны Африки к югу от Сахары (7,8%).

«Благодаря снижению комиссии за денежные переводы на 2 процентных пункта международные мигранты из стран с низким и средним уровнем доходов потенциально могли бы ежегодно экономить 12 млрд долларов, а мигранты и беженцы из Украины — 400 млн долларов», — считает Дилип Ратха.

Источник: centralasia.media