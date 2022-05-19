О чем рассказали пленные военные — ситуация на Украине на 19 мая

Генсек ООН призвал обеспечить полный и беспрепятственный доступ на мировые рынки для российских продуктов питания и удобрений.

Представляем обзор событий на утро 19 мая. Минобороны РФ заявило, что за прошедшие сутки в плен сдались 694 заблокированных на "Азовстали" украинских боевика, в том числе 29 раненых. Всего с 16 мая в плен сдались 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из них 51 госпитализирован в больницу Новоазовска (ДНР).

Пленные украинские военные сообщили, что в Константиновке (ДНР) Киев под руководством кураторов готовит провокацию по "бучинскому" сценарию. Украинские боевики, переодетые в форму ВС России с белыми повязками, на камеру должны расстрелять мирных граждан. Провокация будет снята в том числе видеорегистраторами якобы случайно проезжающих машин, кадры широко растиражируют западные СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию на Украине на 90 суток.

Следственный комитет России заявил, что расследует очередные факты обстрелов со стороны Украины двух приграничных сел в Белгородской и Курской областях. В среду село Солохи Белгородской области обстреляли со стороны украинских вооруженных формирований, один человек пострадал, есть разрушения. В этот же день со стороны Украины из минометов обстреляли село Алексеевка Курской области. Оба населенных пункта уже подвергались обстрелам со стороны Украины, что получило реакцию следственных органов.

Диалог России с Западом может возобновиться после завершения спецоперации на Украине, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что Москва по-прежнему открыта для диалога.

"Но не по придуманным кем-то правилам, а на основе международного права, взаимного уважения. К диалогу, который позволил бы обеспечить равную, неделимую, всеобщую безопасность на европейском континенте", — сказала Матвиенко.

Военная реакция России на вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет соразмерна видам вооружений, которые там разместят, заявила она. Между тем Финляндия и Швеция уже передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал "лукавством" заявления западных стран о том, что вводимые ими санкции против Москвы не имеют отношения к глобальному продовольственному кризису. Соединенные Штаты и их союзники утверждают, что в дефиците продуктов питания и росте цен якобы виновата Россия.

"Заявления западников о том, что их запреты не касаются поставок продовольствия и удобрений, — лукавство. На ситуацию на мировых продовольственных рынках напрямую влияют санкции в финансовой и транспортной сферах", — подчеркнул Антонов.

Глава дипмиссии напомнил, что Россия остается приверженной своим обязательствам по международным контрактам в части экспортных поставок продукции агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и других важных товаров.

По инициативе США накануне в ООН прошло обсуждение продовольственной безопасности на фоне ситуации на Украине. В мероприятии участвовали американский госсекретарь Энтони Блинкен и генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. Антонов отметил, что продовольственную безопасность на протяжении нескольких лет подрывали "неграмотные макроэкономические шаги коллективного Запада, усугубленные последствиями пандемии COVID-19".

"Иными словами, проблемы возникли задолго до начала российской спецоперации на Украине. Обострились они в связи с волной односторонних и нелегитимных антироссийских санкций, которые подорвали доверие к западным правительствам ввиду непредсказуемости их действий, а также нарушили цепочки поставок и спровоцировали сбои международных финансовых потоков", — заключил посол.

Гутерриш призвал обеспечить полный и беспрепятственный доступ на мировые рынки для российских продуктов питания и удобрений. Ранее он попросил Москву не препятствовать выходу судов с зерном из черноморских портов Украины, а взамен пообещал содействовать смягчению санкций, направленных против удобрений из России и Беларуси. Отмечалось, что Турция выразила готовность участвовать в договоренностях, в том числе взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами.

Президенту США Джо Байдену следует активизировать усилия по возобновлению ядерной сделки с Ираном, иначе на Ближнем Востоке может начаться "новая катастрофическая война", заявили в совместной статье для Washington Post экс-генсек НАТО Хавьер Солано и бывший премьер Швеции Карл Бильдт. Политики отметили, что действия американских властей, такие как признание террористами членов Корпуса стражей исламской революции или решение сената включить в ядерную сделку вопросы, не связанные с атомной программой, почти наверняка сорвут восстановление соглашения. При этом европейские союзники Вашингтона прилагают все усилия для дипломатического урегулирования с 2015 года.

"Теперь европейцы снова стали локомотивом переговорных усилий в надежде положить конец ядерному кризису и избежать новой катастрофической войны на Ближнем Востоке. Поэтому вызывает недоумение, что, заявив на выборах о возвращении к ядерной сделке и пообещав, что "Америка вернулась", Байден до сих пор мешкает с дипломатией, которую столь решительно поддерживают его союзники", — отметили Солано и Бильдт.

Они напомнили об опыте переговоров Запада с СССР по вопросу контроля над вооружениями, подчеркнув, что США и их союзники шли на это ради собственной национальной безопасности, а не из-за желания поддержать советское руководство или наладить отношения с Москвой. По мнению политиков, в переговорах по ядерной сделке с Тегераном Запад должен придерживаться такой же логики.

"Байден должен всерьез задуматься, чем чревата его пассивность по отношению к Ирану, и отыскать путь вперед. Иначе мы ввяжемся в еще один непрошеный конфликт", — заключили авторы статьи.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018-го президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. 27 декабря 2021 года прошел восьмой раунд переговоров по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. Еще во время седьмого, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам представителя Тегерана Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель Госдепа Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный" и призвал ИРИ относиться к вопросу серьезно. В конце марта переговоры приостановились. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.

Россия продолжает специальную операцию на Украине, сообщает РИА Новости. Представляем обзор событий на утро 19 мая.

Минобороны РФ заявило, что за прошедшие сутки в плен сдались 694 заблокированных на "Азовстали" украинских боевика, в том числе 29 раненых. Всего с 16 мая в плен сдались 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из них 51 госпитализирован в больницу Новоазовска (ДНР).

Пленные украинские военные сообщили, что в Константиновке (ДНР) Киев под руководством кураторов готовит провокацию по "бучинскому" сценарию. Украинские боевики, переодетые в форму ВС России с белыми повязками, на камеру должны расстрелять мирных граждан. Провокация будет снята в том числе видеорегистраторами якобы случайно проезжающих машин, кадры широко растиражируют западные СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию на Украине на 90 суток.

Следственный комитет России заявил, что расследует очередные факты обстрелов со стороны Украины двух приграничных сел в Белгородской и Курской областях. В среду село Солохи Белгородской области обстреляли со стороны украинских вооруженных формирований, один человек пострадал, есть разрушения. В этот же день со стороны Украины из минометов обстреляли село Алексеевка Курской области. Оба населенных пункта уже подвергались обстрелам со стороны Украины, что получило реакцию следственных органов.

Диалог России с Западом может возобновиться после завершения спецоперации на Украине, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что Москва по-прежнему открыта для диалога.

"Но не по придуманным кем-то правилам, а на основе международного права, взаимного уважения. К диалогу, который позволил бы обеспечить равную, неделимую, всеобщую безопасность на европейском континенте", — сказала Матвиенко.

Военная реакция России на вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет соразмерна видам вооружений, которые там разместят, заявила она. Между тем Финляндия и Швеция уже передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.



Источник: sputnik.kg