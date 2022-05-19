Расширяя НАТО, США хотят развязать войну с Россией — турецкий аналитик

Он отметил, что именно Анкара может помешать планам Вашингтона разжечь глобальный конфликт.

Политика Вашингтона направлена на усиление его роли глобального гегемона. Главным союзником Соединенных Штатов выступает Великобритания, отмечает аналитик.

США хотят спровоцировать военный конфликт с Россией и используют для этого Швецию и Финляндию, завлекая их в НАТО, однако вето Турции на расширение альянса мешает Вашингтону реализовать свои планы, заявил журналист Недим Шенер в колонке для Hürriyet.

По мнению обозревателя, политика Соединенных Штатов направлена на усиление их роли глобального гегемона, а самым значимым союзником американцев на этом пути выступает Великобритания.

"Они заручились поддержкой некоторых стран Евросоюза, прежде всего Германии, хотя и с трудом. Рассчитывают расширить сферу влияния НАТО и ослабить Россию, втянув ее в конфликт. Поэтому после Украины выложили карты Финляндии и Швеции. Хотят, чтобы две страны, которые до сих пор были известны своим нейтралитетом на международной арене, стали членами военного альянса", — объяснил Шенер.

Он отметил, что именно Анкара может помешать планам Вашингтона разжечь глобальный конфликт.

"Если Турция скажет "нет" членству двух стран в НАТО и наложит вето, то сделает важный шаг для всего мира, прежде всего для самих Швеции и Финляндии. Блокировка вступления этих государств в организацию будет означать, что игра Америки, которая стремится разжечь большой конфликт, спровоцировав в том числе Россию, сорвана", — заключил аналитик.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не может поддержать включение Швеции и Финляндии в НАТО поскольку в этом случае блок станет "местом, где будет много представителей террористов". Он напомнил, что Анкара требовала от Стокгольма и Хельсинки выдать 33 представителей Рабочей партии Курдистана и FETO, но получила отказ.

Источник: sputnik.kg