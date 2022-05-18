Зеленский выступил на Каннском фестивале, Путину закроют въезд в Канаду. СМИ о главном

Швеция официально подала заявку на вступление в НАТО.

"Русская служба Би-би-си", Meduza и другие издания коротко рассказали о том, что за последние сутки происходило в Украине, а также в мире - на фоне военных действий в этой стране.

Зеленский выступил на открытии Каннского кинофестиваля. В своей речи он упомянул фильмы "Апокалипсис сегодня" Фрэнсиса Форда Копполы и "Великий диктатор" Чарли Чаплина. Зал устроил Зеленскому овацию, некоторые присутствующие утирали слезы, пишут СМИ.

Правительство Канады во вторник внесло в сенат проект закона, по которому президенту России Владимиру Путину, другим членам политической и военной верхушки России, а также их родственникам - всего примерно тысяче человек - будет запрещен въезд в Канаду.

Турция выдвинула условия для вступления Швеции и Финляндии в НАТО. В списке - поставка новых истребителей и признание Рабочей партии Курдистана террористами

Bloomberg: США собираются после 25 мая полностью лишить Россию возможности платить по государственным облигациям.

Генпрокуратура РФ попросила признать украинский "Азов" террористическим и запретить его деятельность в России.

Финляндия отказалась от оплаты российского газа в рублях.

Россия и Украина заявили, что процесс переговоров двух стран приостановлен.

В Минобороны РФ сообщили, что с 16 мая на "Азовстали" сложили оружие и сдались в плен 265 человек. Украина хочет обменять их на российских пленных, в Госдуме предложили запретить обмен бойцов из полка "Азов".

В России не планируют закрывать YouTube, заявили в правительстве РФ.

Швеция официально подала заявку на вступление в НАТО.

Источник: Кактуз