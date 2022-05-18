Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме в Бишкеке, - Песков

Песков добавил, что о деталях будет сообщено позже.
Президент России Владимир Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме, который пройдет в Бишкеке в конце мая. Формат будет объявлен позже, но не исключен и очный визит, заявил во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Мы не исключаем ни того, ни другого, но, в любом случае, он будет участвовать», - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, поедет ли Путин на форум или выступит на нем онлайн.
Песков добавил, что о деталях будет сообщено позже.
Председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2022 году перешло к Кыргызстану. Евразийский экономический форум проводится в государстве, председательствующем в органах ЕАЭС. Мероприятие запланировано на 26 мая. На следующий день намечено заседание Высшего Евразийского экономического совета.
Источник: centralasia.media
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