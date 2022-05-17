Немецкий боксёр Муса Ямак умер от сердечного приступа во время боя.

Поединок состоялся в Гархинге. 38-летний Ямак потерял сознание перед началом третьего раунда.
Немецкий боксер турецкого происхождения Муса Ямак скончался от сердечного приступа, который он перенес во время боя против угандийца Хамзы Вандеры. Об этом сообщает Bild.
Поединок состоялся в Гархинге. 38-летний Ямак потерял сознание перед началом третьего раунда. Медики оказали ему первую помощь, и спортсмен был отправлен в больницу, где была констатирована его смерть.
После этого происшествия боксерское мероприятие было отменено.
Ямак начал свою профессиональную карьеру в 2017 году. Всего на его счету было восемь побед в восьми боях. Ему принадлежал чемпионский пояс малозначительной Всемирной боксерской федерации (WBF) в полулегком весе.
(Видео) https://twitter.com/i/status/1526474356037124096
Источник: centralasia.media
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