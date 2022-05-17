США уже долго злоупотребляют военной мощью и долларовой гегемонией, самовластно развязывая войны и вводя санкции против других государств, указано в статье.
Кризис на Украине коренным образом меняет современное мироустройство, говорится в статье китайской газеты Global Times.
Как указывает издание, после окончания холодной войны США используют все средства, чтобы сохранить укоренившуюся систему, в которой доминирует Запад. Угодный Вашингтону порядок основан на идеологии, в соответствии с которой Соединенные Штаты "владычествует" над всеми, а не относящиеся к Западу страны считаются неполноценными и должны следовать за ними.
При этом, пишет Global Times, появляется уверенность, что нынешний кризис является прелюдией к возникновению новой международной системы. Как заявил изданию директор Института Китая при Фуданьском университете Чжан Вэйвэй, Россия является "революционером", меняющим мировой порядок.
По его мнению, у Москвы есть более глубокая цель — разрушение сложившегося с окончанием холодной войны однополярного мирового порядка, в котором господствует американская гегемония, и стремление сформировать новый, многополярный миропорядок.
В то же время США уже долго злоупотребляют военной мощью и долларовой гегемонией, самовластно развязывая войны и вводя санкции против других государств, указано в статье. По словам заместителя директора Департамента азиатско-тихоокеанских исследований в Китайском институте международных исследований Чжана Тенцзюня, злоупотребляя санкциями и применяя их в качестве средства давления, США и Запад доведут нынешнюю международную финансовую систему до кризиса легитимности.
Источник: sputnik.kg
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