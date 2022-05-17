Путин завил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создает угрозы

Что касается расширения Северо-атлантического альянса.
Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО не создаёт непосредственной угрозы для России, поскольку у Москвы нет проблем с этими странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на юбилейном саммите ОДКБ.
«У России нет проблем с Финляндией и Швецией, их присоединение к НАТО не создаёт нам непосредственной угрозы. Однако расширение военной инфраструктуры на эту территорию вызовет нашу ответную реакцию. Какой она будет, решим исходя из того, какие угрозы нам будут создаваться», — подчеркнул президент.
По его словам, в целом расширение Североатлантического альянса — это проблема, созданная искусственно в интересах США.
«Что касается расширения Северо-атлантического альянса. Да, это проблема, которая создается, на мой взгляд, совершенно искусственно, поскольку делается это в интересах внешнеполитических интересов Соединенных Штатов. Вообще НАТО используется как инструмент внешней политики по сути одной страны - достаточно настойчиво, искусно и весьма агрессивно», - сказал президент России.
По его словам, это все усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности.
Российский ответ на вхождение Финляндии и Швеции в НАТО будет зависеть от расширения инфраструктуры альянса, отметил глава государства.
Он также добавил, что НАТО выходит за рамки своего географического предназначения и пытается не лучшим образом влиять на другие регионы.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!