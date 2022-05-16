ОДКБ будет расширяться, – министр обороны Белоруссии

В настоящее время в состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет расширяться. Об этом сказал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в разговоре с белорусской военной газетой «Во славу Родины».

«Я думаю, что организация будет расширяться. Мы скоро увидим, как изменится мироустройство, но ОДКБ продемонстрировала свою боеготовность, свое миролюбие, и я думаю, что через несколько лет это будет уже не шесть стран. Это будут десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств», - сказал генерал-лейтенант.

По мнению министра, ОДКБ будет развиваться на фоне таких вызовов, как цветные революции, терроризм, наркотрафик, торговля людьми и биологические угрозы.

Также, по словам Хренина, к концу этого года в ОДКБ появится формирование радиационной, химической и биологической защиты.

Также Хренин высказался по поводу январских событий в Казахстане.

По его словам, действия организации в январе – это яркий пример совместного противостояния внешним угрозам.

«В кратчайшие сроки была создана группировка, осуществлена её переброска на территорию Казахстана, в последующем наш контингент там выполнял задачи. Это и позволило сохранить то направление развития, тот строй, который был выбран Казахстаном», – считает генерал-лейтенант.

Министр обороны Белоруссии уточнил, что решение о вводе миротворческого контингента принимали быстро, на все согласования потребовалось до 10 минут.

«Эффективность даже не я оцениваю, вы сами видели, как быстро был создан контингент. Второе: в течение десяти суток был наведен порядок в Казахстане, и уже 12 января президент Казахстана принял решение о выводе миротворческого контингента. Наверное, так быстро не разрешалась ни одна кризисная ситуация. Это говорит об эффективности и принятого решения, и задействования контингента», – продолжает Хренин.

В настоящее время в состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

16 мая исполняется 30 лет со дня подписания Договора о коллективной безопасности и 20 лет с момента создания ОДКБ. В связи этим в Кремле в понедельник состоится юбилейный саммит организации.

Источник: centralasia.media