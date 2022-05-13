МИД Китая опубликовал карикатуру и намекнул, за чей счет живут США и Европа

Карикатуру сопровождал пост пресс-секретаря департамента информации МИД Китая Лицзянь Чжао.

Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь в своем Twitter опубликовал очередную карикатуру, высмеивающую эксплуатационный режим США и Европы в отношении стран третьего мира. В частности, речь идет об Африке и о Латинской Америке.

"Эти страны не бедные. Эти страны богатые! Только люди там бедные! Эти страны нельзя называть слаборазвитыми, они пострадали от чрезмерной эксплуатации", — подписал пост дипломат.

Слова принадлежат американскому политологу левого толка Майклу Паренти.

На самом изображении нарисована карта. На ней на месте Южной Америки и Африки вырыты ямы, символизирующие неконтролируемую добычу полезных ископаемых, а на странах Северной Америки и Европы лежат горы монет. Несколько монет видны и на дне опустошенных материков.

Источник: sputnik.kg