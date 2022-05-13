В США заблокировали помощь Украине на $40 млрд. СМИ о событиях в мире

Верховная Рада одобрила конфискацию имущества сторонников действий России.
"Русская служба Би-би-си", Meduza и другие издания коротко рассказали о том, что за последние сутки происходило в Украине, а также в мире - на фоне военных действий в этой стране.
- Законопроект о помощи Украине на $40 млрд долларов не прошел сенат конгресса США. Рассмотрение документа отложили из-за сенатора Рэнда Пола. "Мы не можем спасать Украину, обрекая экономику США", - сказал он.
- Соединенные Штаты пытаются воспользоваться ситуацией вокруг Украины, чтобы оттеснить Россию с занимаемых позиций на мировом рынке оружия и военной техники. Об этом заявила помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Джессика Льюис. По ее мнению, действия России в Украине несут для Вашингтона стратегические благоприятные возможности.
- Россия заявила, что готова открыть гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей Украины в другие страны.
- Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия выступает против вступления Украины в ЕС.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости уничтожить "русский мир".
- Япония запретила экспортировать в Россию 3D-принтеры, оборудование для проведения квантовых вычислений, электронные и атомно-силовые микроскопы, катализаторы для нефтепереработки, полупроводниковые и электропроводящие полимеры и другие товары.
- Верховная Рада одобрила конфискацию имущества сторонников действий России.
- В пригороде Мариуполя к началу мая увеличились места массовых захоронений.
- Командир морской пехоты попросил Илона Маска помочь выбраться из "Азовстали".
Источник: kaktus.kg
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