В США заблокировали помощь Украине на $40 млрд. СМИ о событиях в мире

Верховная Рада одобрила конфискацию имущества сторонников действий России.

"Русская служба Би-би-си", Meduza и другие издания коротко рассказали о том, что за последние сутки происходило в Украине, а также в мире - на фоне военных действий в этой стране.

Законопроект о помощи Украине на $40 млрд долларов не прошел сенат конгресса США. Рассмотрение документа отложили из-за сенатора Рэнда Пола. "Мы не можем спасать Украину, обрекая экономику США", - сказал он.

Соединенные Штаты пытаются воспользоваться ситуацией вокруг Украины, чтобы оттеснить Россию с занимаемых позиций на мировом рынке оружия и военной техники. Об этом заявила помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Джессика Льюис. По ее мнению, действия России в Украине несут для Вашингтона стратегические благоприятные возможности.

Россия заявила, что готова открыть гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей Украины в другие страны.

Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия выступает против вступления Украины в ЕС.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости уничтожить "русский мир".

Япония запретила экспортировать в Россию 3D-принтеры, оборудование для проведения квантовых вычислений, электронные и атомно-силовые микроскопы, катализаторы для нефтепереработки, полупроводниковые и электропроводящие полимеры и другие товары.

Верховная Рада одобрила конфискацию имущества сторонников действий России.

В пригороде Мариуполя к началу мая увеличились места массовых захоронений.

Командир морской пехоты попросил Илона Маска помочь выбраться из "Азовстали".

Источник: kaktus.kg