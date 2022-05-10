Трамп раскритиковал вручение Пулитцеровской премии СМИ, "публикующим фейки"

Экс-президента США Трамп возмутило присуждение Пулитцеровской премии публикующим фейки СМИ.

Бывший президент США Дональд Трамп возмутился присуждением Пулитцеровской премии СМИ, которые, по его мнению, публикуют фейковые новости, в том числе о его связях с представителями властей России.

Пулитцеровскую премию 2022 года в категории "Служение обществу" завоевала газета Washington Post за освещение штурма Капитолия 6 января 2021 года. Награды в трех номинациях также забрала газета New York Times, в том числе в категории международных новостей за освещение проблемы авиаударов США на Ближнем Востоке. Премию в категории "Новости" получил коллектив газеты Miami Herald за репортажи, посвященные обрушению жилого дома в городке Серфсайд.

"Почему публикующие фейки СМИ и их "журналисты" должны получать Пулитцеровскую премию за свои абсолютно неверные сообщения о России, России, России? Это были полнейшие выдумки. Пулитцеровская премия в беспорядке", - написал Трамп в заявлении, распространенном в соцсетях.

После президентских выборов 2016 года власти США вели расследование якобы имевших место связей штаба Трампа с Россией. В РФ отвергают обвинения во вмешательстве в американские выборы. В США версию о "сговоре" дезавуировали и сейчас расследуют подоплеку кампании против бывшего президента США.

Источник: ria.ru