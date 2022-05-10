Байден обеспокоен тем, что у Путина «нет выхода» из конфликта на Украине

Байден отметил, что вместо этого США и многие другие страны встали на сторону Киева.
Президент США Джо Байден считает, что у президента России Владимира Путина «в настоящий момент нет выхода» из конфликта на Украине. Об этом он заявил на встрече с представителями Демократической партии, передает Reuters.
Президент США считает, что Путин ошибочно полагал, что российские военные действия в Украине разрушит НАТО и Евросоюз. Байден отметил, что вместо этого США и многие другие страны встали на сторону Киева.
Байден сказал, что Путин очень «расчетливый человек», и проблема, которая сейчас его беспокоит, заключается в том, что у российского лидера «прямо сейчас нет выхода, и я пытаюсь понять, что нам с этим делать».
Источник: centralasia.media
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